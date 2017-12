Usuarios de iPhone X denuncian que no pueden usar Face ID para aprobar compras

Tecnología

26-12-2017 En foros de Apple denunciaron que no pueden encontrar la activación de la función para las solicitudes, y tienen que ingresar su contraseña en forma manual

Te puede interesar Smartphones "insaciables": ahora los chips móviles buscan convertirse en el "cerebro" de las notebooks

Usuarios delaseguraron que descubrieron que no pueden usar el sistema de seguridad basado en reconocimiento facialpara aprobar compras familiares. En foros dedenunciaron que no pueden encontrar la manera de activar la función para las solicitudes, y tienen que ingresar su contraseña en forma manual.es una función del sistema operativo móvilque permite a los padres controlar lo que sus hijos compran con su teléfono. El diario digital Ars Technica señaló que los usuarios podrían aprobar la solicitud con, pero desde el lanzamiento del iPhone X, ese ya no es el caso, y los padres tienen que ingresar en forma manual su ID de Apple para aprobar la compra. La función se puede usar para autenticar a un usuario para, aunque la página de soporte de Apple para la función no menciona Face ID.