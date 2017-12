Legales

27-12-2017 La Cámara alta emitió dictamen de la ley de leyes, para tratarla este miércoles en el recinto. La incógnita se centra en saber si asistirá la expresidenta

El Senado nacional se prepara para su última semana de actividad de este año, en la que entre otras cosas convertirá en ley el Presupuesto 2018.

Tras el feriado por las celebraciones de Navidad, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta dio dictamen favorable al proyecto de “ley de leyes” para el Ejercicio 2018.

El Gobierno también pretenderá darle la media sanción que le falta a la reforma tributaria y a la prórroga de ley del impuesto al cheque. Todo se aprobaría en una única mega sesión.

Una de las grandes incógnitas era el papel que iba a tomar la expresidenta Crsitina Kichner en la reunión de comisiones. Sin embargo, la flamante senadora por la provincia de Buenos Aires no se presentó a la reunión.

Ahora habrá que ver el rol que llevará a cabo dentro del bloque de ocho legisladores, que en los papeles estará a cargo de Marcelo Fuentes.

Si bien su bancada no tiene ninguna posibilidad de dar vuelta la aprobación de los proyectos que vienen de Diputados, el cristinismo buscará mostrar sus disidencias con la propuesta macrista. El oficialismo está tranquilo porque se trata de un paquete de proyectos ya acordados con los gobernadores de la oposición.

De todas maneras, desde Cambiemos miran con recelo la actuación de los legisladores peronistas en la cámara baja ya que no quiere repetir la situación que ocurrió la semana pasada en Diputados, donde no todos aquellos que respondían a los mandatarios provinciales les hicieron caso y votaron contra la reforma previsional.

Las fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional creen que la exmandatiaria, si asiste a la sesión, tomará la palabra para cuestionar el proyecto de Presupuesto 2018 porque no coinciden en las prioridades marcadas por el Gobierno nacional.

En ese sentido, la senadora chubutense Gladys González, que responde a Cristina, sostuvo que el macrismo esperó a que pasaran las elecciones legislativas con el fin de ocultar sus propuestas reales al electorado y así ganar las elecciones.

A partir de ello, evidenció que la intencionalidad de no incluir las reformas en el Presupuesto representó “una verdadera estafa electoral y, además, dejó al descubierto que este Presupuesto ya no tiene validez y está obsoleto, ya que no contamos con información alguna de los efectos que tendrán estas reformas el año que viene”.

E indicó que la reforma tributaria, el pacto fiscal, la reducción de las retenciones a la soja, y el aumento de la deuda pública bajan las contribuciones, con lo cual “la poda del 30 porciento de las jubilaciones, equivalente a 100 mil millones de pesos para el Estado, será el recurso para equilibrar las cuentas públicas”. Asimismo lamentó los efectos nocivos que afectarán a los trabajadores, “quienes van a jubilarse con un 30 porciento menos, si tienen suerte”.

El trabajo del Gobierno

El oficialismo busca asegurarse los 37 votos que necesita para terminar de avanzar –por este año- con el plan de reformas. En el debate por la ley que cambió la fórmula jubilatoria, la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo bastantes adhesiones menos de los que imaginaba el presidente Mauricio Macri en un primer análisis optimista.

En Diputados, obtuvo 127 votos afirmativos, apenas diez más que los negativos. De todas maneras, estiman que durante el receso de enero se terminarán de limar las distintas asperezas para poder tener un año legislativo más tranquilo, teniendo en cuenta que el Gobierno aumentó su representatividad en ambas cámaras.

El lunes pasado, cuando los números parecían confirmados pero el macrismo buscaba asegurarse de que no ocurra ningún imprevisto, las negociaciones con los gobernadores opositores más próximos se terminaron de aceitar.

Si bien pocos días antes se confirmó el bono compensatorio para los jubilados y la cantidad de votos suficientes para garantizar el quórum y la aprobación de la reforma, en ambos casos de manera holgada, esto no ocurrió.

Hubo mandatarios provinciales que –desde el punto de vista del Gobierno- “traicionaron” su palabra e hicieron que una sesión que puertas adentro del recinto debió ser tranquila, se transformara en un escenario casi escandaloso.

Ahora, el ojo de los representantes del oficialismo estará en aprobar con amplio margen la prórroga del impuesto al cheque y la reforma tributaria. Estas dos leyes son de vital importancia para todos los representantes de los distintos ejecutivos porque marca cómo obtendrán los fondos para financiarse el próximo año y en qué cantidad.