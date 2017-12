Politica

26-12-2017 La expresidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires no participó de la reunión de la Comisión de Presupuesto, de la que forma parte. Se espera que el miércoles sí se haga presente en el recinto para participar de la votación parlamentaria

La senadora nacional y expresidentaKirchner se reunió este martes en elcon los senadores del bloque del(FpV) para analizar el, que ya tiene media sanción de Diputados, perodede Presupuesto , donde varios funcionarios brindaron sus informes.No obstante, fuentes del bloque kirchnerista afirmaron quesí estará en ladel miércoles, prevista para las 11, en la cual se debatirán iniciativas que el oficialismo logrará aprobar con el apoyo de laLa del miércoles sería lade la expresidenta en su tercer período como senadora nacional que se inició el 10 de diciembre, ya que tampoco asistió a una reunión organizada por los integrantes de su bloque la semana pasada para recibir a los familiares de los marinos del, algunos de los cuales pidieron por la presencia de la representante de la provincia de Buenos Aires.A un día de su regreso al recinto de la Cámara de Senadores tras haber renunciado a su banca en 2007 para asumir la Presidencia, Cristina Kirchner se ausentó este martes a la reunión depara "de un dictamen hecho a las apuradas y que contiene un claro ajuste", explicaron allegados a la ex mandataria. Cristina Kirchner se reunió en elcon los senadores Marcelo-jefe de bloque-, Anabel Fernández, Nancy, Ana Almirón, María Inés Pilatti Vergara, María de los Ángeles Sacnun y Ana María Ianni, todos los miembros (ocho con la ex presidenta) del bloque que ella conduce políticamente.El kirchnerismo que impulsó el Ejecutivo para el próximo año, que ya cuenta con el aval de la, y su estrategia es presentar un dictamen en minoría que rechaza los puntos centrales de la iniciativa oficialista, informaron fuentes del bloque.El único senador que se presentó hoy a la Comisión de Presupuesto fue el jefe de bloque del, el neuquino, con el objetivo de presentar el dictamen de minoría, señalaron desde el Instituto Patria.Tras ser ocho años presidenta (2007-2015) y haber estado dos años alejada de la función pública, Cristina Kirchner volverá a participar de unapor la provincia de Buenos Aires, la misma banca a la que renunció hace diez años.La ex mandataria tiene unaen el Parlamento nacional por integrar el bloque de senadores y también de diputados del Partido Justicialista (PJ), pero como opositora a los gobiernos peronistas de Carlos Menem y Eduardo Duhalde se ganó el mote de "rebelde". Cristina Kirchner comenzó sua nivel nacional en el Senado por Santa Cruz en 1995, luego pasó a la Cámara deen 1997 hasta el 2001, y en diciembre de ese año volvió a ocupar un lugar en la Cámara alta hasta 2007, con la particularidad de que en 2005 renovó su banca para representar a la provincia de Buenos Aires.