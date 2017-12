Para el juez Ercolini, el gobierno de Cristina Kirchner buscó instalar la idea del suicidio de Nisman

Legales

27-12-2017 Lo advirtió en el escrito del procesamiento de Lagomarsino. Señaló que la intención era "acotar la investigación a un suicidio y descartar otra hipótesis"





El juez federal Julián, a cargo de la investigación por la muerte de Alberto, consideró que hubo "" del gobierno de Cristinapara instalar la idea deldel ex fiscal de la UFI AMIA. Así lo advirtió en la larga resolución en la que resolvió eldel asesor informático Diegocomodel homicidio de Nisman . En un largode, el magistrado advirtió que "desde el primer momento que cobró" la muerte de Nisman hubo "" del gobierno de Cristina Kirchner de "instalar la idea de una, privada y en soledad" del fiscal, en lugar de un homicidio. "Debe afirmarse que porhabría existido una intencionalidad, cuanto menos desde algún, de instalar la idea de una, privada y en soledad de Nisman , y el primer paso habría sido precisamente encorsetar laa la suposición de unade Nisman de quitarse la vida", indicó el juez en su fallo. Insistió en que "desde elque cobróla aparición sin vida de Nisman , porvinculadas con la coyuntura y la vida pública en nuestro país; de defensa; de coartadas; por pormenores muy particulares del caso, comenzó a impulsarse públicamente la idea del, la que quedó instalada rápidamente" en la opinión pública.Como parte de esta maniobra, mencionó "la puesta ene intervención para ladel hecho de unasin competencia federal", esto es la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de Viviana Fein, quien finalmente fue desplazada de la causa. Ercolini remarcó que "si bien ello puede ser visto como algo fútil, debe dejarse claro que la determinación deformal e inmediatamente aly fiscal federales de turno no pudo obedecer a, sino que habría implicado una determinación –desde las áreas funcionales con potestad de tomar esas decisiones iniciales– de acotar la investigación del hecho a un suicidio y así descartar cualquier otra hipótesis". "Piénsese que con que sólo se hubiera barajado al inicio y formalmente la ocurrencia de una ―muerte dudosa, algo que es muy común en las prácticas– debería haberse comunicado y atribuido el hecho al, ya que se trataba, nada menos, de la muerte con origen dudoso de un Fiscal Federal abocado a la investigación del atentado a la AMIA; quien tres días antes había formulado una denuncia de un, nacional e internacional inusitados", subrayó. Además, el magistrado reparó en "elcon afirmaciones públicas de diversos funcionarios oficiales abonando la idea de suicidio o dey de algunos medios cercanos al oficialismo en ese momento". "Sólo a modo de ejemplo, recuérdese un largo texto publicado por la misma Presidenta de la Nación, cuando todavía no habían pasado 24 horas del hallazgo oficial, donde insinuaba –aunque con algunas afirmaciones algo confusas– que el Fiscal se había suicidado. Y también una aparición pública posterior, un par de días después, afirmando la tesis del homicidio; mientras que interregno o con posterioridad algunos comunicadores afines se permitían discrepar con las afirmaciones de la Presidenta", indicó.