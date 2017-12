Finanzas

28-12-2017 Los títulos del Banco Central abonan más que una colocación bancaria. Esto hace que las entidades reciban apenas $1 por cada $3 que financian. El temor está instalado en la City: advierten sobre posible impacto negativo que pueda generar esa menor liquidez sobre la economía y el nivel de actividad

¿Qué financiamiento buscan los argentinos?

Ha sido la constante de 2017: losargentinosplata de la queen concepto deY la perspectiva de que esa situación continúe durante 2018 ya empieza a generaren la City, donde temen por el efecto económico de unabancaria.Los números hablan por sí solos. En losde 2017:- Elal sector privado se expandió a tasas muy superiores al aumento de losversusen el acumulado.- En otras palabras, porque prestaron, los bancos sóloEstadifiere notablemente de lo acontecido en igual lapso del: por cada peso que otorgaban vía créditos recibían más de la mitad por colocaciones (18% versus 13%).El flaco incremento de los depósitos tiene una: las altas tasas de interés fijadas por el Banco Central para las, un estímulo para que el ahorro del sector privado se canalice hacia estos títulos, que ofrecen unaque un plazo fijo.El resultado de estasalta a la vista: las tenencias dedel sector privado no financiero crecen a tasas superiores al 100% anual, frente al 15% de las colocaciones.Hablando en plata, en los primeros 11 meses de 2017 elmás quea los: $506.000 millones frente a $91.800 millones. Este dato no deja de sorprender a analistas y banqueros."Pese a la magra captación de fondos, elal sector privadodel 16% anual (diciembre 2016) al(noviembre 2017)", consigna Rodolfo, de Macroview.En este período, los bancos otorgaron a los particulares y empresasporEn el "uno por uno" de las(hipotecarios, producción, consumo ) se observa que:- El mayor rebote fue el de las líneas. En particular, a partir del segundo semestre del año. Lafue el sistema "", que incentivó la demanda: ocho de cada diez carpetas aprobadas estuvieron atadas a esta modalidad.