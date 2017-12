Legales

27-12-2017 En la última sesión del año, Cambiemos contó con el apoyo de los legisladores peronistas que responden a los gobernadores para avalar el Presupuesto 2018, la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al cheque. La atención se centró en la expresidenta Cristina Kirchner, quien volvió al recinto

El Senado de la nación transformó en ley un conjunto de leyes económicas entre las que se encontraban el Presupuesto 2018, la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al cheque.

La reforma del sistema tributario se sancionó en general con 52 votos positivos, 15 negativos y una abstención.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2018, que proyecta un crecimiento del 3,5% del PBI, una inflación del 15,7%, un valor del dólar promedio de 19,3 pesos y un déficit fiscal primario del 3,2% frente al 4,5% de este año fue aprobado con 54 votos positivos y 14 negativos.

La prórroga del impuesto al cheque se aprobó con 65 positivos, 2 negativos y una abstención.

Además de ser la última sesión del año de la Cámara alta, se trató de la primera reunión plenaria con la nueva composición que entró en funciones el pasado 10 de diciembre. La atención se centró especialmente en presencia de la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue una de las encargadas de cerrar el debate.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Esteban Bullrich, ofició como miembro informante para el tratamiento de los proyectos de presupuesto nacional 2018, reforma tributaria y prórroga del impuesto al cheque.

En primer lugar defendió a la ley de leyes, señalando la necesidad de construir desde las finanzas estatales “un país mejor”. Señaló que “nuestras acciones en el Congreso multiplican la suma de cada uno de los ciudadanos que representamos. Nuestra misión debe enmarcarse en una misión: este gobierno ha definido en tres grandes objetivos por los que quiere ser evaluado. El primero, terminar con la pobreza, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos”.

Consideró en ese sentido que la pobreza es “la peor vulneración para los seres humanos. Es la mayor causa de desigualdad; por eso el objetivo de nuestro Gobierno es erradicarla”.

“Donde hay pobreza hay un Estado que mal distribuyó los recursos públicos”, expuso. Agregó más tarde que “salir de la pobreza no es una política pública, sino un cambio cultural, una decisión de todos”.

Llamó a “romper con la cultura de la resignación” y aseguró que la raíz de ese cambio cultural “está en la educación, es la mayor herramienta que tenemos para construir esa sociedad más unida y más justa”. A través de la educación consideró que se debe “romper esa cadena donde el más débil es el que más sufre”. Para ello hay tres ejes, dijo, el primero tiene que ver con la garantía de los plenos derechos de los ciudadanos, y para avanzar en ese camino sostuvo que el Gobierno se ha propuesto reducir la inflación. Destacó que se redujo este año del 40% al orden del 24%, y para el próximo estimó un 17%.

“Para derrotar la inflación debemos reducir el déficit”, afirmó, destacando que el Presupuesto prevé una reducción de un punto (3,2). Pero aclaró que no basta con reducir la inflación, por lo que se está potenciando programas que ya existían, como la AUH. También destacó el aumento del seguro de desempleo, que de 300 pesos se llevó a 3.000, en la necesidad de “acompañar a aquellos que están en dificultades”. Recordó la aplicación de la Reparación Histórica, y aseguró que a través de la reforma previsional se incorporó a un millón de jubilados al 82% móvil, destacando que “ahora la jubilación siempre va a aumentar por encima de la inflación”.

Admitió también que “debemos también trabajar en conjunto para construir capital social”, buscando como objetivos aumentar el empleo formal; darles más herramientas a los cooperativistas, y ayudar a formar y capacitar a aquellos argentinos que necesitan un acompañamiento para insertarse al mundo laboral, indicó Parlamentario.com.

Te puede interesar El Senado aprobó una nueva ley de honorarios para abogados de fueros nacionales y federales

Con relación a la reforma impositiva, aseguró que la misma busca fomentar la inversión. “Estamos favoreciéndola a través de medidas directas”, aseguró, y citó en ese sentido la reducción del impuesto a las Ganancias a los que reinviertan, como así también gravar la renta financiera. Empero llamó también a “fomentar el cooperativismo”, y destacó en ese sentido un aporte realizado por el bloque Justicialista.

Resaltó también la reducción del mínimo imponible, de modo tal de reducir el costo laboral, para que “más argentinos salgan de la informalidad y de la pobreza”.

Destacó también el acuerdo con las provincias para eliminar el impuesto de ingresos brutos, lograr la desaparición de las aduanas internas, y enfatizó la necesidad de construir confianza hacia afuera.

Críticas de la oposición

Ácida, la senadora del FpV-PJ Anabel Fernández Sagasti cuestionó el discurso del miembro informante del oficialismo, al que definió como un “conglomerado de frases inconexas”, advirtiendo como “preocupantes” comentarios como que la pobreza sea “cultural”.

Habló entonces de un “maratón de ajuste, maratón de saqueo de las cajas previsionales, maratón falsa o mentirosa, porque siempre ganan los mismos”, y definió a los integrantes del Gobierno como “meritócratas, que corren con el auto que les regaló el padre, mientras la mayoría de los argentinos andan a pie”.

Se quejó luego de lo que definió como “un simulacro de debate”, y sostuvo que la Comisión de Presupuesto y Hacienda “ha sido más rápida que una transferencia electrónica” con el despacho de las iniciativas puestas a consideración.

En tal sentido aclaró que no concordaba con el concepto de que este tratamiento fuera “a libro cerrado”. Para ella, se trata de “un tratamiento a ciegas”, por cuanto “no hubo debate, porque de debate se entiende cuando se pueden intercambiar opiniones para contribuir a un mejor proyecto, pero esto no sucedió, no se le permitió ni a los propios senadores del oficialismo”.

La senadora kirchnerista sostuvo que “el objetivo es ajustar a través de los jubilados”, y recordó la reforma previsional que acaba de ser convertida en ley, señalando que la misma “recorta haberes e ingresos a más de 17 millones de jubilados y 8 millones de otros beneficiarios, y esta reforma tiene dos lineamientos que podrían definirse como una reducción de algunas cargas impositivas, y otras modificaciones de impuestos internos”.

Por otra parte, consideró que “esta reforma sigue beneficiando a las grandes corporaciones”, y cuestionó la reducción de aportes patronales asegurando que “el beneficio sectorial que representa esta medida es de 15.600 millones de pesos anuales”, dinero que “significaría poder pagar 180 mil jubilaciones mínimas por el cabo de un año”.

A criterio de la senadora mendocina, “bajar las contribuciones patronales no va a generar empleo, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque es parte de la experiencia argentina”. Remarcó que esa medida “ha fracasado en numerosos países del mundo”, y recordó que cuando en los 90 se aplicó en nuestro país, “pasamos del 6,5% a un 19,5% de desocupación”, mientras que durante la era K, sin la reducción de aportes ese proceso se revirtió. Para Fernández Sagasti, “este paquetazo de ajuste del que venimos hablando tiene como objetivo desfinanciar el ANSES”.

Más adelante cuestionó la visión del federalismo expuesta por el Gobierno, asegurando por el contrario que “la verdad que con este ajuste previsional, laboral e impositivo, las provincias también van a terminar perdiendo, porque cada peso que dejen de tributar las corporaciones será en detrimento de las arcas de todas las provincias”. Asimismo sostuvo que “aquí no hay ningún consenso federal; aquí hay literalmente apriete”.