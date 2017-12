Declaran inocente al sommelier acusado de matar a su madre, tras pasar cuatro años preso

Actualidad

27-12-2017 Luciano Sosto había sido condenado a prisión perpetua por el supuesto asesinato, pero ahora fue absuelto y la pena anulada. Recuperará la libertad tras una larga reclusión

LaNacional de Casación en loanuló este miércoles el fallo del tribunal oral porteño que acondenó aal sommeliercomo autor del crimen de su madre, por lo queEl pasado 14 de diciembre, el padre, otros familiares y amigos del sommelier habían solicitado sufrente a la sede de la Cámara Nacional de Casación Penal, donde se realizó laen la que la defensa expuso los fundamentos de sua la sentencia."Es imposible que mi hijo haya asesinado a la madre. La Cámara de Casación tiene que absolverlo. Todo fue. Hace mil días, casi tres años, que Luciano está purgando una pena por", dijo el empresario gastronómico Carlos Sosto, padre del condenado.Decenas de familiares y amigos del sindicado matricida, varios de ellos del ambiente de la, se acercaron esta tarde con carteles y remeras con la leyenda "" al edificio judicial de la calle Talcahuano 612.Los jueces de la Sala I, Luis García, Horacio Días y María Laura Garrigós de Rébori, realizaron la audiencia antes de resolver siel fallo con el que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 condenó a Sosto apor el homicidio agravado por el vínculo de su, Estela Garcilazo, cometido en diciembre de 2013 en el barrio porteño de"Estamos pasando un. Luciano es totalmente inocente. Fue el destino que lo puso en el lugar y en el momento equivocado. Si aquel día en el que mi mujer apareció muerta, yo estaba en Buenos Aires, mi hijo no va preso", afirmó Sosto padre.

El dueño del restaurante "Guido's Bar" de Palermo dijo que su hijo pidió ser trasladado desde el penal de Marcos Paz a la audiencia para estar frente a los jueces porque "la persona que es inocente pone la cara en todos lados".



"Quién mató a mi mujer, no lo sé y creo que nunca en la vida lo voy a saber. Pero si alguna vez llego a tener a esa persona delante mío, yo me voy a hacer cargo", dijo Sosto padre.



Una de las personalidades de la gastronomía que fue a tribunales a apoyar a Sosto fue el reconocido y cocinero italiano Donato De Santis.



"Venimos acá para brindar energías y dar soporte para que este caso se resuelva de una vez. Basándonos en lo que conocemos, estamos acá porque creemos en su inocencia", dijo Donato.



Durante la audiencia, la defensa conformada por los abogados Guillermo Schmidt, Juan José Ávila y Mariela Sola, pidió por la absolución de su cliente y expuso sus fundamentos.



La defensa solicitó la "nulidad absoluta" de la acusación, ya que según su criterio, la fiscal del juicio, Diana Goral, "omitió ilegalmente toda referencia, análisis y decisión sobre la imputación de abuso sexual" que también pesaba sobre Sosto cuando fue elevada la causa a juicio.



Pericias complementarias a la autopsia determinaron que en la vagina de Garcilazo había "fosfatasa ácida prostática", una proteína del semen, pero las muestras no alcanzaron para obtener un perfil de ADN de su aportante, por lo que al no haber una evidencia concreta, la fiscal Goral decidió no acusar a Sosto por abuso sexual y el tribunal lo absolvió por ese delito.



Para los defensores el abuso sexual es un hecho "inescindible" del homicidio y criticaron al TOC 8 por haber evitado "expedirse sobre si Estela Garcilazo fue o no sexualmente abusada.



"Matar a la madre y violar, además, el tabú del incesto abusando sexualmente de ella, tiene que ser obra de una personalidad marcadamente perversa, propia de un psicópata al filo de la inimputabilidad, que no tiene ni remotamente que ver con Luciano Sosto", escribieron en marzo los abogados Avila y Schmidt en el escrito de apelación.



Los letrados también cuestionaron la actuación de la Policía Federal y los peritos por no preservar como se debía la escena del crimen, insistió en que hay evidencias para pensar que el asesino era zurdo cuando Sosto es diestro y señalaron que no se probó en el debate la "supuesta mala relación de Luciano con su madre".



La defensa criticó también las pericias que determinaron -en dos oportunidades-, que Sosto tiene un perfil de personalidad compatible a la comisión del asesinato de su madre, al afirmar que los psicólogos y psiquiatras oficiales "jugaron al detective", se basaron en "prejuicios" y elaboraron un "panfleto pro condena".



El hecho por el que fue condenado Sosto fue cometido el 26 de diciembre de 2013 cuando, según lo reconstruido en el juicio, el sommelier que vivía en el 5º B del edificio de Seguí 4444 bajó al departamento 4º B donde residía su madre, discutió con ella y la estranguló porque, según sostuvo la fiscalía, necesitaba dinero para comprar cocaína y contratar taxi boys.



La clave de la acusación es la data de muerte que determinó que Garcilazo, quien vivía sola en su departamento, fue asesinada entre las 7.30 y las 11.30 de esa mañana.



En el juicio quedó claro que la mujer no recibía visitas, que su hijo Luciano tenía llaves de su departamento y que cuando llamó al servicio de emergencias para pedir una ambulancia, dijo que la víctima tenía convulsiones cuando ya llevaba varias horas de muerta.