Economía

27-12-2017 Según el informe interanual del Ministerio de Trabajo, el total de trabajadores registrados subió 2,1%. Por su parte, el salario promedio creció 28%

El empleo registrado creció 2,1% en octubre en relación al mismo mes del año pasado, al sumar 248.600 trabajadores en blanco –154.500 en el sector privado, 40.700 en el sector público y 53.400 monotributistas sociales–, según un informe oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La información fue suministrada este miércoles por la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales de la cartera de Trabajo a cargo de José Anchorena, que contabilizó 12,28 millones de trabajadores registrados en octubre, con un crecimiento de 47.800 trabajadores, equivalentes a 0,4%, respecto a septiembre, en términos desestacionalizados.

En la medición interanual, el informe relevó un crecimiento de 248.600 trabajadores, 2,1% más, e implicó un año y medio consecutivo del empleo en alza.

Sobre la situación y evolución del trabajo asalariado privado, la Subsecretaría indicó que en octubre de 2017 se contabilizaron 6,24 millones de trabajadores, 4.700 más que el mes anterior, mientras que en la medición interanual el aumento fue de 72.300 puestos.

Al presentar el informe, Anchorena dijo: "Si se toma al asalariado registrado desestacionalizado, en diciembre 2015 estaba en 6,22 millones y hoy octubre 2017 está en más de 6,24 millones".

"Estrictamente en asalariado registrado estamos más de veinte mil por arriba del último dato del gobierno anterior, cosa que no nos satisface, pero no es cierto que no se ha recuperado el empleo", agregó.

Detalló que del pico de 6,25 millones de empleo en 2015 a partir de septiembre de ese año "empieza a caer el asalariado registrado y se empezaban a activar los obstáculos para su crecimiento, de hecho se tomó el Gobierno en plena caída".

La caída llegó hasta 6,17 millones y "en el primer semestre de 2016 se empieza a recuperar paulatinamente y es el camino que estamos ahora", dijo Anchorena.

Sostuvo que la mejora se debe "a la suba de la actividad de la construcción y de la actividad en general también. Se ve en comercio, en educación, en salud, en servicios y en el caso de industria en los últimos meses se frenó la caída".

"Están creciendo casi todos los sectores o al menos no hay ninguno que esté disminuyendo en forma importante. Lo que está traccionando ese crecimiento es la macro", indicó.

En este contexto, consideró que "llegó la hora de los incentivos microeconómicos sectoriales y normativos para una mayor contratación, por eso se está impulsando el ordenamiento laboral para que haya más asalariados registrados en Argentina".

En tanto, el salario promedio se incrementó en 28,2% respecto a octubre de 2016, al alcanzar los 25.904 pesos.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, cada diez trabajadores que se sumaron al sector privado, en el sector público su sumaron 15 en el período 2012-2015, relación que bajó a 12 en 2016 y descendió a 2 entre enero y octubre de este año.

"Se empieza a balancear el crecimiento relativo entre el sector privado y el público", concluyó Anchorena.