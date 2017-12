Finanzas

27-12-2017 La Comisión Nacional de Valores (CNV) busca así que no haya distorsiones en los precios de estos papeles que no forman parte del índice Merval

La CNV ), el regulador del mercado de capitales argentino,cotizantes de baja liquidezde Valores y les exigirá hacerlo mediante subastas durante tres momentos del día, dijeron dos personas con conocimiento directo del tema a la agencia Bloomberg. El regulador aprobó recientemente una nueva normativa, que se publicaría el jueves y que impone elque tranzan en el mercado, según las personas que pidieron no ser citadas porque la medida aún no se ha hecho pública. El objetivo es lograr precios representativos para estos papeles, que son operados con muy poco volumen, y evitar así episodios de alta volatilidad, indicó Bloomberg. Para estas acciones , se realizará una subasta de apertura de 10,30 a 12 del mediodía , una intermedia de 3 a 4 y de cierre 4,30 a 5 de la tarde.para el papel y los compradores y vendedores no podrán proponer un precio que se ubique 10 por ciento por encima o por debajo del que dejó la subasta anterior, o del precio que determine el operador de acciones BYMA. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) definirá trimestralmente las empresas que deben cotizar en este nuevo segmento si cumplen alguna de las cuatro características: 1); 2) negociación promedio de la acción es inferior a 150.000 pesos diarios; 3) si fueron negociadas por menos de 10 agentes en el trimestre anterior; o 4) si la frecuencia de operaciones es menor al 20 por ciento de las sesiones bursátiles.Entre las 31 empresas cotizantes que comenzarán a negociarse por subasta se encuentran., Carboclor S.A., Colorín S.A., Edesur,., Polledo S.A., Petrolera del ConoSur S.A., Havanna Holding S.A., entre otras. Son todos papeles muy poco operados en el mercado que cotizan en el "Panel General", o sea la categoría más abarcativa de negociaciones en la Bolsa que se concentran mayoritariamente en aquellas que operan en el "selecto" índice Merval. De hecho, losy cuando arman un pool de acciones para armar un fondo utilizan a empresas que tengan negociación fluida en la plaza. La intención de la CNV es positiva porque así sede estos papeles "clase C" tan sólo por la "manipulación" de algunos agentes. Se trata, en definitiva, que los precios de losque sirvan para distorsionar los valores de estas acciones y tienten a algunos inversores sin experiencia a comprar un activo inestable en el mercado.