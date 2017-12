La reforma tributaria ya es ley: reducción de impuestos, alivio en Ganancias y otros puntos clave de la iniciativa del Gobierno

Actualidad

27-12-2017 Cambiemos logró convertir en ley su proyecto de reforma, que busca reducir la presión impositiva de manera gradual en un plazo de cinco años. Los principales cambios que se implementan

Elconvirtió en ley este miércoles el proyecto deimpulsado por el Gobierno , tras casi 10 horas de debate.La votación resultó positiva, con el-correspondientes al oficialismo y parte del Justicialismo- y 15 en contra.Laes una de las patas fundamentales delimpulsado por el Gobierno y apunta a reducir la presión impositiva en un lapso de cinco años.La ley promovida por el poder Ejecutivo busca rebajar, grava lay modifica gravámenes internos, como los que alcanzan al-se fija una alícuota del 73%- y losLa reforma es de caráctery en un plazo de-es decir, hasta 2022-, se espera un alivio en laequivalente al 1,5% del PBI, con la intención declarada de alentar la inversión y la creación de empleo Uno de los puntos más novedosos es que gravará la: los activos financieros denominados en moneda extranjera o indexados a la inflación pasarán a estar, mientras que las ganancias no distribuidas de las compañías pasarán a estar gravadas al 25%.Respecto de la reducción de los, el proyecto establece que las empresas no los pagarán hasta una remuneración bruta de $12.000 para 2022 (ajustado a la inflación que haya en ese entonces).Se trata de unaquecon $2.400, sigue en 2019 con $4.800, en 2020 con $7.200 y en 2021 con $9.600.Otro eje de la reforma es la exención delpara los inversores no residentes, salvo en el caso de Lebacs.Para incentivar la inversión, se fijan beneficios para la-se reduce la alícuota del impuesto a las Ganancias de 35% a 25%-, y se establece la devolución anticipada de saldos de IVA por las inversiones que hagan las compañías a largo plazo.Otro aspecto que introduce el proyecto es la eliminación del impuesto a las, en tanto que pasarán a gravarse las ganancias de capital en las viviendas que no correspondan a uso familiar.Por otro lado, a pedido de la gobernadora fueguina, Rosana, se dejó finalmente sin efecto la eliminación inmediata de impuestos internos a la venta deque no se fabriquen en la provincia austral y a los autos y motos de gama media.En cambio, el proyecto propone unade dichos impuestos: a partir de enero estos productos tributarán el 10,5% hasta llegar al 2% en el 2023.Tras marchas y contramarchas del oficialismo, lasse mantendrándel pago del impuesto a lasPor otra parte, la reforma establece que el impuesto para laspasará del 20 al 26%, mientras que laspasarán del 8 al 14%, a excepción de las artesanales, para las que se mantendrá el impuesto del 8%.Se hallan exentas de este impuesto las cervezas que tengan hastade alcohol en volumen.Además, las bebidas que contengantributarán con una tasa del 10%.En el caso de las, el Gobierno mantiene el actual impuesto del 4% para aquellas gaseosas que tienen jugo de limón y 8% para las analcohólicas, con o sin azúcar.El hecho de que parte de lasy retiros voluntarios paguen ganancias fue un punto conflictivo en el Congreso . Finalmente, quedó dispuesto que sólo las indemnizaciones de "cargosde empresas públicas y privadas" graven ganancias en caso de que excedan los montos indemnizatorios mínimos.Dentro del amplio proyecto de reforma tributaria , el Ejecutivo nacional decidió avanzar sobre lasque generan lasAxel, socio del Estudio Levene, señaló que "en términos generales, el bitcoin tiene un sesgo de anonimato que podría convertirlo en algo complicado para ser perseguido por el fisco nacional".Sin embargo, Verstraeten, identificó a determinados grupos que quedaron "dentro del zoológico", al alcance de la AFIP:- Personas que- Personas que compraron- Personas que no recurren al bitcoin como resguardo de valor o inversión, sino como medio de pago:que van a ser canceladas con bitcoins.La tucumana Silvia, de Cambiemos, defendió laa la que calificó como un proyecto "de" y destacó la "devolución anticipada de saldos a favor" de impuesto a las Ganancias para empresas que "hagan inversiones".El sanjuanino Roberto, aliado del, destacó que "es la primera vez en 25 años que se estála" y confió en que con la reforma tributaria se podrá "avanzar de forma progresiva hacia un sistema más equitativo".Por su parte, la senadora del FPV-PJmarcó su regreso a la actividad legislativa con críticas generales a la política económica del Gobierno y especialmente a la reforma tributaria, al señalar que "esdecidir a quién va a desgravar, a quien le va a sacar, a quién le va a imponer".También cuestionó la baja progresiva deal trazar un paralelismo con su gestión: "Del año 2003 al año 2015 no se tocaron las contribuciones patronales y sin embargo se redujo la informalidad del 50% recibido al 32,7%. Hizo crecer la economía".El jefe del Bloque Justicialista, Miguel, justificó el respaldo de su bancada al paquete de leyes en que fue acordado con losque "y los recursos de sus", al tiempo que destacó la modificaciones que lograron en Diputados sobre los proyectos originales.Al respecto, señaló que en la"la propuesta inicial" de algunas alícuotas "fue reducida sustancialmente" y puso como ejemplo "el impuesto aly a la" y señaló que también lograron "eliminar impuesto a las ganancias sobre las".