Cómo fue el primer día de Cristina Kirchner en su regreso a la Cámara de senadores

28-12-2017 La expresidenta votó en contra del Presupuesto y la reforma tributaria. Acusó al Gobierno de presionar a los gobernadores de partidos opositores

Cristina Kirchner regresó a la Cámara alta en su cuarto período como senadora nacional. Su primera intervención dentro del recinto fue inmediatamente comenzada la sesión extraordinaria, cuando planteó una cuestión de privilegio, por casi media hora, en la que se refirió al pedido de desafuero en su contra y calificó al fallo de Claudio Bonadio como “insólito”.

Además, cruzó a Gabriela Michetti cuando disparó: “A mí no me gusta nada el gobierno que ustedes hacen, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición porque me votaron”.

Ya durante el debate por la Ley de Presupuesto 2018, reforma tributaria y prórroga del impuesto al cheque, advirtió que los gobernadores suscribieron los acuerdos económicos de consenso fiscal por “terror” y acusó al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, de haber amenazado a los mandatarios con un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia para actualizar el Fondo del Conurbano en favor de la provincia de Buenos Aires.

Pese a no ser la jefa de su bloque, la exmandataria fue la encargada de cerrar el debate por su espacio.

A la hora de la votación, se repitió la postal que se había dado en la Cámara de Diputados. Con la premisa de no dejar al Gobierno sin Presupuesto, el interbloque Argentina Federal, que responde a gobernadores del PJ bajo el mando de Miguel Pichetto, acompañó a Cambiemos y fue la clave para el éxito de la ley.

El grueso de los votos en contra provino del Frente para la Victoria-PJ, con la expresidenta a la cabeza.

El Presupuesto quedó atado al resto de las leyes acordadas entre el Gobierno nacional y 23 de los 24 mandatarios provinciales: el Consenso Fiscal, la Ley de Responsabilidad Fiscal, las reformas tributaria y previsional, todos proyectos aprobados con la nueva composición parlamentaria, al filo del cierre de año y en trámites veloces.

Pese a haberse opuesto firmemente a la reforma tributaria y al Presupuesto 2018, Cristina y sus senadores avalaron la prórroga del denominado impuesto al cheque.

Acusó al macrismo de presionar a gobernadores

Al fundamentar su rechazo al Presupuesto 2018 y a la reforma tributaria, la expresidenta advirtió que los gobernadores suscribieron los acuerdos económicos por “terror” y responsabilizó al ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Cristina acusó al funcionario de haber amenazado a los gobernadores con un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia para actualizar el Fondo del Conurbano en favor de la provincia de Buenos Aires, a cambio de que firmaran el Consenso Fiscal.

“Dos días antes de la reunión que los gobernadores debían realizar en el CFI (Consejo Federal de Inversiones), donde me consta que la mayoría no estaba de acuerdo, apareció la foto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) y el presidente de la Corte Suprema (Ricardo Lorenzetti) por el reclamo del Fondo del Conurbano”, recordó la senadora.

Y agregó: “A esa reunión llegó el ministro de Interior y, cuando algunos gobernadores manifestaban que no estaban de acuerdo con el Pacto Fiscal, él dijo: ‘¿Vieron la foto? Mejor que arreglen, porque sino va a salir el fallo del Fondo del Conurbano’”.

Contra su desafuero

La exjefa de Estado aseguró que la causa en la que está acusada de encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento en 2013 -bajo su gestión-, es “absolutamente ridícula” e hizo referencia al concepto de Lawfare, para denunciar una “amenaza de cercenar” a la oposición, por parte del Gobierno, con la “utilización” del Poder Judicial y los medios de comunicación.

En el inicio, recordó que el ataque terrorista fue “el 18 de julio de 1994, hace ya 23 años” y remarcó que el pedido de desafuero fue firmado por Bonadio, “exactamente el último día hábil anterior a que yo me sentara en esta banca como senadora de la Nación”. Además, destacó la “celeridad” con la que ingresó al Senado, a las 18 de ese mismo día.

“Me gustaría hacer algunas declaraciones, en virtud de algunas declaraciones o posturas que no hacen más que contribuir a lo que, sin lugar a dudas, constituye un claro avasallamiento de la representación política-institucional del país”, dijo la exmandataria, y entonces allí se refirió a dichos de senadores de Cambiemos de que “hay que constituir la comisión para tratar el desafuero. Debo decirles que para tratar el pedido de desafuero no hace falta constituir ninguna comisión de Asuntos Constitucionales”.

En ese sentido, explicó que la Ley de Fueros “establece un procedimiento reglamentario, pero que no necesariamente es el que se debe llevar a cabo”, por eso el pedido “puede ser tratado sin ningún despacho de comisión, y con los dos tercios” en el recinto.

Al defender el Memorándum con Irán dijo que se trató como “un instrumento público, estatal, de derecho internacional” que es “similar al que usted firmó con Qatar”, le enrostró a Michetti, quien en el final le devolvió: “Para su aclaración yo no firmé el acuerdo con Qatar”. La senadora además subrayó que el acuerdo “fue tratado, debatido y aprobado además en sesiones públicas del Parlamento”. “¿Cómo también no han llamado a los legisladores que lo aprobaron?”, preguntó.

Por otra parte, en referencia a la reforma previsional, denunció un “mecanismo mafioso” por parte del Gobierno nacional al relatar que “la diputada de Chubut (Rosa Muñoz) tuvo que votar porque el gobernador de su provincia le mostró la pantalla de un celular, donde un funcionario de su gobierno, señora presidenta, un funcionario nacional, le había enviado al gobernador una foto de la banca vacía de la diputada y le decía ‘tu diputada todavía no se sentó’”. “Sacar una foto y amenazarlo me recuerda a las imágenes del ‘Padrino’”, ironizó.

La legisladora señaló que desde el oficialismo “durante toda la campaña negaron enfáticamente que iban a tocar a los jubilados”, cuando en cambio desde la oposición advirtieron “lo que iba a suceder”.

“Es notable como el oficialismo en su gobierno dice qué oposición quiere”, se quejó y adelantó: “Sí, voy a discutir todo, ¿sabe por qué? Porque para eso me votaron”. “Es posible que a usted, al presidente y al oficialismo no le guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo: a mí no me gusta nada el gobierno que ustedes hacen y no por eso usted va a dejar de ser vicepresidenta y ni presidente Macri”, enfatizó.

Y reiteró a Michetti: “No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición porque me votaron”. “Esto de andar reclamando oposiciones de diseño no me parece. Estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento”, cerró.