La emoción por el iPhone X se acabó y los inversionistas lo saben

Tecnología

28-12-2017 Las acciones de Genius Electronic Optical, que fabrica módulos de lentes para el teléfono, cayeron en más del 11% en lo que va de esta semana

Las acciones dey de sus proveedores cayeron después de que analistas de la industria predijeron la débil demanda del nuevoinsignia, el. Los títulos bajaron el martes 2,53% y este miércoles tuvieron un ligero avance de 0,02%. Se suponía que el iPhone X, radicalmente rediseñado, sería un impulso para la tecnológica luego de un par de años de ventas sin precedentes. Los primeros datos de ventas fueron positivos, yinformó la semana pasada que el iPhone X es especialmente solicitado en. No obstante, la primera ola de demanda entre los fanáticos de Apple parece haber acabado. En tanto, analistas son escépticos de que los clientes menos fervorosos de iPhone se actualicen a la versión X. El iPhone X no se está vendiendo todo lo que se esperaba, aseguran analistas. Citando el precio excesivamente alto de 1,000 dólares y las características confusas del iPhone X, un analista deestima que Apple pondrá a la venta solo 35 millones de dispositivos iPhone X en los primeros tres meses de 2018. Esto es aproximadamente 10 millones menos de lo que se esperaba. JL Warren Capital calcula que la firma entregará solo. Jefferies es levemente más optimista, esperando que Apple entregue 40 millones.Los informes de analistas se dan luego de que el periódico taiwanés Economic Daily informara el lunes que Apple había reducido severamente sus expectativas de ventas de iPhone de. Los inversionistas castigaron a las empresas que proveen componentes de iPhone . Las acciones de, que fabrica módulos de lentes para iPhone , han caído en más del 11% en lo que va de esta semana,cayeron 3%,cayeron 2% ycayó 1%. La buena noticia para Apple es que la temporada dede 2017 probablemente fue la mejor de todas. Analistas calculan que la compañía vendió hasta 90 millones de iPhones en los últimos tres meses, lo que superaría el récord anterior de la compañía. Tim Cook, director ejecutivo de Apple , dijo en noviembre que los pedidos para el iPhone X han sido "muy fuertes" y defendió el precio depara el teléfono rediseñado. La compañía no ha hecho públicas las cifras de ventas del iPhone X. Las acciones de Apple subieron 50% durante 2017 y la empresa se acerca a convertirse en la primera con un valor de un