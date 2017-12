Finanzas

29-12-2017 Según pudo recopilar iProfesional, el titular del Central se mostró callado y serio en la última reunión de directorio de la entidad de este año. Evitó tocar el tema del cambio de las metas. Reacción negativa en los bancos de Nueva York. Comienza especulación acerca de su futuro al frente del BCRA

No fue una reunión más. La última convocatoria del directorio del Banco Central este año cayó el mismo día en que su presidente tuvo que admitir (sin decirlo) que sus metas de inflación eran incumplibles.

Claro, no lo dijo. Quien se encargó de hacerlo sin medias tintas fue Nicolás Dujovne, el número uno de Hacienda. En un desliz provocado quizás por la poca experiencia en la función pública, el ex columnista de TN aceptó que lo que se buscaba era que "las metas sean creíbles". Toda una definición.

Según pudo recopilar iProfesional, la reunión en el Central -que fue después de que Federico Sturzenegger volviera de Casa Rosada- tuvo como llamativo ingrediente un peculiar silencio de radio en torno al monotema del día.

El banquero central y los pocos funcionarios que estuvieron presentes (muchos de ellos, de licencia, pegaron el faltazo) evitaron tocar siquiera la modificación de las metas que se había sincerado apenas horas antes.

"Todo transcurrió con tranquilidad. Fue una reunión típica de fin de año con muchos temas pero sin profundidad", reseñó una fuente de la entidad. Entre los que faltaron y los que ya estaban pensando en el brindis, la temática del día pasó desapercibida.

Sí, en la lectura de gestos que se pudo hacer, se lo vio a Sturzenegger muy serio y bastante menos risueño de lo habitual. Podría haber sido el cansancio por lo que tuvo que anunciar horas antes o por lo que puede estar pasando por su cabeza. Como se dice, la procesión va por dentro.

La Bancaria, que venía peleando la paritaria con el banquero central (iProfesional había adelantado que el Central quería un 9% de suba más cláusula gatillo) envió un comunicado interno mofándose de Sturzenegger minutos después de la conferencia en Casa Rosada.

Decían que el número uno del Central había "recalculado" y en comunicados anteriores lo habían llamado "Schwarzenegger". Claro, ahora la negociación no será en torno al 9% sino a partir del 15%. Mucho más apetecible para los gremios que la inalcanzable meta original que trataba de imponer el banco.

La impresión general que quedó en los pasillos de Reconquista 266 es que Sturzenegger quedó con menos poder. El hombre que había sido elegido por Mauricio Macri para gestionar y traer negocios al Banco Ciudad y luego para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación por el PRO, tuvo su primer sinsabor con el ex presidente de Boca Juniors.

Sucede que el Presidente laudó a favor del ala política, encabezado por Marcos Peña bajo la coordinación de Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Quien trabajó en el consenso y estrategia de los cambios fue el asesor de Jefatura de Gabinete, el ex JP Morgan Vladimir Werning quien conoce a Sturzenegger por haber sido el emisario de Alfonso Prat Gay (cuando era número uno de Hacienda) en el Central.

Fue una novedad, ya que las críticas del ala política vienen de hace tiempo: el aumento de las tasas de interés y el dólar barato fueron temas de conversación dentro del Gobierno hace mucho tiempo.

Pero Macri siempre defendió a Sturzenegger a capa y espada. Hasta que un día aceptó los argumentos de Peña & Cía. y le bajó el pulgar al banquero central.

Los resultados no lo estaban avalando y el Presidente decidió virar el timón para evitar otro papelón que hubiera sido fracasar en las metas de inflación por segundo año consecutivo.

Varios observadores lo notaron a Sturzenegger, en la conferencia de prensa, demasiado incómodo. Cuando los periodistas le recordaron su frase de cabecera ("cambiar una meta es no tener meta"), el banquero evitó responder.

Claro, no hay respuesta que explique el giro de 180 grados que acabó de hacer (o admitir). Otros recuerdan otro gesto que pinta de cuerpo entero el ánimo del ex Harvard. Cada vez que terminaba de responder una pregunta, corría el micrófono hacia un costado como si estuviera ofuscado o cansado de explicar lo inexplicable.

"No habló con nadie acerca del cambio de las metas en la reunión. No descarto que se haya juntado a solas con su mesa chica, pero en el directorio y en los pasillos se lo vio muy callado. Creo que es un día que quiere olvidar rápidamente", comentó otra fuente con acceso directo a los pasillos de Reconquista 266.

El impacto inicial en el mercado fue más problemático de lo esperado. El dólar fue un hervidero por el mismo accionar del Central que bajó 400 puntos la tasa de Lebac más larga.

Esto impulsó al dólar que voló a récord histórico sobrepasando los $19. En el exterior tomaron nota de esto y no dieron un veredicto tan positivo.

El equipo de research del Citibank en Nueva York emitió un informe de urgencia a sus clientes donde decía que lo sucedido demuestra que el Gobierno tiene "un menor compromiso" por la baja de la inflación en la Argentina.

"Ahora esperamos una reducción más gradual de la inflación; mientras que las tasas nominales bajarán pero no tanto en el mediano plazo", dice el Citi. Para los financistas, lo acontecido con el cambio de régimen de metas es "negativo".

¿Qué pasará con Sturzenegger de ahora en más? Los "alter ego" del banquero, o sea sus íntimos, repetían -cuando florecían las críticas- que si en algún momento Macri le soltaba la mano y lo forzaban a aplicar políticas con las cuales no estaba de acuerdo, "se va a su casa".

Por ahora, eso no pasó, pero en la City nadie descarta que el final sea similar al de otras "estrellas" del equipo económico macrista como Alfonso Prat Gay, Isela Costantini o Carlos Melconian.

Claro que en este caso el Ejecutivo no puede desplazar abiertamente a Sturzenegger ya que tiene mandato firme del Congreso. Pero eso no quiere decir que no haya, más adelante, una "salida elegante" si continúan las presiones políticas sobre el Banco Central.

Balanz Capital, una compañía financiera líder en el mercado local, tocó este tema en un informe publicado ayer. "Nuestra esperanza es que Sturzenegger pueda sobreponerse a este revés y continuar al frente de la entidad monetaria", dicen, sin medias tintas.

De todas formas, advierten, si por alguna razón decide dar un portazo, dejarle las llaves del BCRA a otro economista y marcharse, "podría resultar en un plumazo bastante disruptivo para el peso y el mercado local".

"Por ahora, le sugerimos a los inversores que se sienten y esperen a ver cómo impactan estas noticias. Por lo pronto, mantenemos nuestra recomendación de mantenerse altamente cubierto en dólares hasta que el mercado reaccione a dicho cambio en la independencia del Banco Central", afirman.