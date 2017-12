Legales

28-12-2017 La Cámara en lo Penal Económico validó las pruebas obtenidas por la jueza Verónica Straccia, que habían sido cuestionadas por la defensa. Los Implicados podrían recibir condenas de hasta 9 años de prisión

La sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en loconfirmó lade la prueba deutilizados por la jueza Verónicapara procesar aque tenían depósitos en dólares en uny que fueron denunciados hace tres años por el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (), RicardoSe trata de una parte de lasen 2014 por el ex jefe de la AFIP a partir de información obtenida de las autoridades impositivas de Francia a raíz de un acuerdo existente entre ambos países. La información sobre los argentinos que teníanen elhabía sido conseguida por los franceses en el allanamiento a la vivienda de un hombre que ofrecía venderla a particulares y estados, Hervé, ex ejecutivo de esa entidad en Suiza.Con la firma de los jueces Marcos, Robertoy Carolina, el tribunal rechazó la nulidad de esa prueba planteada por los acusados y sostuvo que ésta "sólo procede cuando por laresulta un, actual y concreto para la parte que la invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial", indica Clarín.Buena parte de los acusados lograron demostrar que teníanese dinero en la Argentina ante susy otros se acogieron al último blanqueo de capitales. Pero otros fueron procesados por Straccia por el delito de, castigado con hasta nueve años de prisión, en julio pasado.Losse basaron en que la prueba había sido conseguida de una,e s decir a través de un hurto de los archivos informáricos del banco suizo, pero primero Straccia y ahora los camaristas sostuvieron que ella fue lograda en un allanamiento legal realizado por la Justicia francesa."La regla de exclusión se aplica a las pruebas obtenidas ilícitamente por los funcionarios públicos y no por los particulares", había dicho Straccia allosde la prueba de los discos en los que se guardó la información sobre los ahorristas argentinos.Los acusados tambiénla prueba a partir de su posible modificación en la "" de la misma, pero tanto la jueza como ahora la Cámara rechazaron esa posibilidad y validaron el proceso llevado adelante en el juzgado 11 del fuero Penal Económico, señala Clarín.En una causa derivada de ésta, el fiscal Carlosle pidió esta semana al juez federal Claudioque envíe a juicio oral y público apor la presunta comisión de varios delitos, entre ellos el de revelación de secretos, en perjuicio del ex diputado y ex ministro Alfonsoapoderado de algunas de estas cuentas pero que estaban debidamente declaradas ante la AFIP.