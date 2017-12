Economía

29-12-2017 Rodolfo Santangelo, José Luis Espert, Mario Blejer y Arnaldo Bocco consideraron que la decisión del Gobierno fue una "medida realista". ¿Qué pasará con el dólar? ¿Es posible una corrida? ¿Cuál es el precio de referencia? Los expertos dan su visión

Diversos economistas opinaron que la decisión del Gobierno de recalibrar las metas de inflación "es una medida realista", al tiempo que estimaron que tendrá como consecuencia una baja de la tasa de interés del Banco Central y una mayor presión al alza en el dólar.

"El sinceramiento de que la meta de inflación 2018 era inalcanzable es un síntoma de realismo. El tema es lo que va a pasar de acá al 9 de enero, que es lo que haga el BCRA con la tasa de interés. Todavía no sabemos si el Banco Central va a bajar un poco, algo simbólico, o si se comprometió a algo más contundente", dijo el economista Rodolfo Santangelo en diálogo con La Red.

Asimismo, sobre la suba del dólar consideró que "son los movimientos del tipo de cambio", y que "a $19 recién hoy está casi queriendo empatarle a la inflación del año, sigue siendo barato".

"El origen de todo es el déficit fiscal, como consecuencia de que hay una pulseada entre las Lebac y el dólar, venían ganando las Lebac pero ante la expectativa de que el Banco Central pueda bajar las tasas de interés, el dólar se vuelve más atractivo porque estaba barato", analizó.

Por su parte, José Luis Espert consideró que "si Argentina hace 11 años que tiene la misma inflación, hay una enorme dificultad para cumplir la meta de este año, y el año que viene 10% o 12% era una quimera absoluta, la verdad que es realista poner otra meta".

"Lo que sí está muy mal es haber convocado a una conferencia de prensa sólo para decir que no se cumplía la meta que fue sancionada por ley el día anterior. No se puede alegremente aumentar la meta 67% y no decir cómo", agregó en diálogo con Télam Radio.

Sobre la suba del dólar, Espert dijo que "es un acomodamiento respecto de los precios", y aseguró que "una corrida bancaria es lo menos probable. Sí estamos ante días de nervios por la payasada del día de ayer, pero una corrida no".

En tanto, el economista Mario Blejer dijo a Radio Mitre que los anuncios de ayer "corrigieron las metas hacia arriba". "Es una expresión de realismo, a las metas hay que corregirlas cuando haya habido algún tipo de desvío. Como la inflación actual fue mayor, me parece correcto", añadió.

"El meollo es la discusión sobre las tasas de interés. Al permitirse una inflación más alta, la tasa de interés deberá ser más baja, y con una tasa de interés más baja es posible que el crecimiento y la inversión sean más altos", sostuvo.

Dijo que "con una tasa de interés menor, va a haber menos presión a la baja del dólar y tendrá que estar más alto".

Acerca del impacto de la suba del dólar sobre los precios, aseguró que "el 'pass-through' (traspaso a precios) "ha disminuido mucho en Argentina. Es de esperar que si hay un dólar más alto tenga un impacto sobre los precios mucho menor del que tenía antes".

Por otra parte, el ex director del Banco Central, Arnaldo Bocco, alertó sobre "el gigantesco déficit comercial" del país, y consideró que el Gobierno tiene que "cambiar radicalmente" la política de estímulo al comercio exterior, porque sino "suplirá el ingreso que generan las exportaciones con financiamiento con deuda".

En diálogo con Radio 10, se refirió además a las medidas anunciadas y afirmó que "hubo una gran puja sobre la tasa de interés y la fijación del tipo de cambio, y quedamos en medio de un fuego cruzado entre sectores que tienen posiciones muy distintas para abordar el tema inflacionario".

En adelante, estimó que el tipo de cambio "buscará un nivel más alto por la pérdida de confianza en el Banco Central. El Banco Central seguramente intervendrá hoy para parar una situación de este tipo".

Proyectó que "la inflación el año que viene va a estar mucho más arriba del 20%. No resolvieron el tema de la inflación y generaron dos problemas adicionales. Uno lo teníamos y se podría haber resuelto de otra manera, y generamos un déficit fiscal parecido al que heredaron".