Armando Pepe: "La situación de quienes tienen un hipotecario UVA aprobado es preocupante"

Economía

29-12-2017 El titular del Colegio de Escribanos porteño señaló que los que pidieron un monto de u$s100.000 podrán comprar algo de u$s90.000 por el aumento del dóalr

Ante escalada del dólar, el empresario inmobiliario Armando Pepe advirtió que habrá dificultades para quienes tienen un crédito hipotecario aprobado y aún no compraron su vivienda.

"Alguien que necesitaba u$s100.000 para comprar un departamento y tomó un crédito, hasta la semana pasa le dieron $1.700.000. Hoy le van a dar lo mismo, pero con eso no va a poder comprar por u$s100.000, va a poder comprar u$s90.000, que si no aparece el crédito de familiares y amigos, no va a poder comprar", señaló Pepe.

Además, remarcó que la situación es "realmente preocupante, ya nos pasó cuando el dólar saltó de $15 a $17", cuando "el Banco Nación aumentó la relación cuota-ingreso, que llegó al 30%, estirando el plazo a 30 años, en vez de 20 años".

De acuerdo con el CEO de la firma inmobiliaria que lleva su nombre, el panorama "es preocupante porque hay miles que tienen créditos en bancos públicos y privados listos para escriturar la semana que viene".

No obstante, Pepe afirmó que los créditos hipotecarios UVA se encarecieron entre 10% y 12%.

"No pasa nada, esto no es la Circular 1.050. La cuota no puede aumentar más de 30% del ingreso familiar", tranquilizó el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).

"Con la 1.050 se pagaba una cuota de $10.000 y al año siguiente tenía que pagar tenía $30.000 y perdía su casa. En este caso el tomador puede seguir pagando la cuota, aunque pagará más cuotas. Es cierto que se debe más dinero que antes", completó.

Al contrario de lo que afirman los industriales, para Pepe el dólar a $20 es muy alto para el sector, "porque no aumenta los sueldos en la misma proporción".

"Los exportadores deben estar chochos porque necesitan un dólar alto para exportar más. Quiero ver qué pasará después de las Fiestas con los precios de las góndolas de los supermercados. La Argentina exporta alimentos y el dólar aumento, también aumenta para el mercado interno", sentenció.

Por otro lado, afirmó que "no va a tener un impacto preocupante" en los alquileres, ya que "se toma el parámetro de lo que el Gobierno anunció de inflación".

"No me parece serio que se apruebe el Presupuesto 2018 y al otro día cambien las metas. La gente no entendió muy claro qué es lo que se nos quiso decir en la conferencia de prensa, con cuadros y gráficos", completó.

Por último, el empresario inmobiliario aseguró que la actividad del sector fue "mala" durante 2017, a pesar de casi el millón de escrituras que hubo en la ciudad de Buenos Aires.

"Para 2018 tiene que seguir el crédito. Si las cosas siguieren con un dólar estable, a $19,50, si lo pueden garantizar, el mercado de la construcción seguiría creciendo constantemente. Pero es muy difícil fijar estas pautas", concluyó.