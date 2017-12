Finanzas

29-12-2017 El principal índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires finalizó el año con una rentabilidad en pesos del 78% y con acciones que escalaron hasta 446%. El 2017 cerró con los papeles energéticos como los grandes ganadores del año y algunos títulos públicos que mostraron alzas rendidoras

Destacados del 2017

Losel año a, pues a lo largo del añoel principal indicador bursátil porteño (el Merval ) se incrementó, una ganancia que supera por lejos al resto de las inversiones y a las variables de la economía.Con este porcentaje, logróampliamente a la, que rondaría ely, más que nada, al, que pese al fuerte envión final apenas trepó por arriba delDicho de otra manera, quienes miden sustanto en términos del avance de los precios como, cerrarán el ejercicio con ganancias entre el 52% y el, respectivamente.Precisamente, tomando en cuenta el rendimiento en, else ubica en los primeros puestos a nivel global, pues logró colocarse porde los, que en promedio avanzaron unEn el orden, lo más relevante fue el avance del IGPA de Santiago de, con el, seguido por el Bovespa de, que ganó unen dólares.en cuanto a los porcentajes alcanzados en el año. En tal sentido, el mercado tecnológicola cota del, en tanto que elS&P 500 subió un 20% y el Dow Jones otro 25%.En cuanto al Viejo Mundo, lo más significativo fue lo sucedido en las bolsas de(15%) y de(Alemania), que ganó un 13%, en tanto que el Ibex-35 derozó el 8%.Finalmente, enla gran ganadora fue la bolsa de(37%), seguida por la de Indonesia y Japón, que sumaron un 19%.Por el lado de la, loslocales también tuvieron unya que la suba de las cotizaciones tuvo su naturalen lade lasde interés, que en muchos casoslos(p.b.). Cabe recordar que 100 puntos básicosalSobre este punto en particular, lo más significativo se registró en los títulos con. De hecho, el, que desde su emisión a mediados deganó más de, mostró una caída de la tasa de 124 puntos básicos.También resultó significativo lo sucedido con varias series del. Así, por ejemplo, el que tiene vencimiento en, logró una compresión de la tasa de 100 puntos básicos, mientras que la del 2036 bajó 130 p.b. y el que se extiende hasta el 2026, la redujo en 125 p.b.Este movimiento descendente estuvo en línea con lo sucedido con losde la región, ya que elcon vencimiento en 2045 perdió 105 puntos básicos y suscon vencimientos más largos lograron una compresión de spread de 70 puntos.En otro orden, por el lado de las materias primas elpresentó una suba de apenas el, en tanto que entre laslo más significativo fue la caída del precio de la, del orden del, seguida por elque perdió el 1,4%. En sentido inverso, el trigo avanzó el 3,4%.En cuanto al, que volvió a ganardurante buena parte del segundo semestre como refugio de valor ante las tensiones geopolíticas entre Corea del Norte y EE.UU., su cotización cerró el año con unadelEn el resumen de ladelde la Bolsa de Comercio a lo largo del año, se muestranclaramente diferenciados:Else extendiódey estuvo caracterizado por un mercado muy dinámico en el que prevalecieron las, siendo el principal motor la, luego frustrada, de dejar de ser un país de frontera para pasar a, según la calificación del banco de inversión Morgan Stanley.Esa dilación en la recalificación dio paso a la, signada por una marcadaen las cotizaciones se extendió desde ese momentolos días previos a lasa mediados deEn aquel entonces se percibió cierto freno en elprovenientes del exterior a lo que sumó laque generaban las encuestas referidas a las internas abiertas para elegir los candidatos que luego competirían en las eleccionesde octubre.Pero una vezesa, ya conocido el resultado de las urnas, se ingresó en un nuevo ciclo dede cara a los comicios de octubre, a partir de que aumentaban las posibilidades del triunfo de la coalición gobernante.La, signada por undel índice general como consecuencia de previsibles, tuvo un recorrido acotado.Así, se ingresó, finalmente, en la, que se extendió hasta elfinal del año, en la que elcreció con, ya que redondeó una suba del orden delsólo enEn este contexto, existe un conjunto de compañías que mostraron, en particular las ligadas al

En dicho rubro, el ranking del 2017 es encabezado por TGN, que acumula una suba del 446%, y también es conformado por Transener, (225%), Distribuidora de Gas Cuyana (220%) y TGS, con el 181%.



A ellas se suman Boldt, que logró un rendimiento cercano al 230%, y Grupo Financiero Galicia, con un incremento del 190 por ciento.





Pero no todas son alegrías para los inversores, debido a que hubo algunos papeles que no respondieron a las expectativas, como son los casos de San Miguel, que avanzó menos del 1% en todo el año. Otras acciones que perdieron frente a la inflación fueron Tenaris, Petrobras y Pampa Petróleo.

En cuanto a los, lo más destacado fue la fuerte suba registrada por elque, pese al escaso volumen operado, subió más delUnse ubicaron el(36%), elen dólares con ley extranjera (34%) y losen dólares del, con más de 32% tanto para los de legislación local como de Nueva York.

Qué pasó en diciembre

En cuanto a las, a lo largo de 2017quienes apostaron alobtuvieron en promedio una renta del orden del, mientras que los ahorristas que se volcaron a laslograron un rendimiento acumulado superior al, por lo que estos últimos les ganarona la inflación.El Merval mostró una claraa lo largo deldel año, en especial en la segunda quincena, que le permitió encadenar nueve ruedas consecutivas de subas. A partir de esta notable performance, el indicador concluyócon una suba del orden del. En este contexto, lasdel mes fueron las acciones bancarias, lideradas por, con más del, Grupo Financiero, con el, con el 22%.Un poco más abajo se posicionaron, que subió 17%, y, con el 14%.En, el papel quefue PGR (), ya que cayó casi un. Más allá de esta brusca caída, otro papel que arrojó pérdidas fue, con una baja del 0,3%.

En cuanto a los títulos públicos, el ganador del mes fue el Par bajo legislación de Nueva York, que escaló 10,6%. Muy de cerca se ubicaron el Bonar 2037 y el Par en pesos.

Panorama de año nuevo

De cara al, el mercado accionario local se ilusiona con continuar elcon el que cierra. Para ello cuenta con un primer dato para tener en cuenta y es que laargentinael nuevo año por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde el bienio 2010-2011.De hecho, la calificadora de riesgoestimó que la actividad económica de Argentina finalizará el presente año con una suba dey que endicho crecimiento será deBajo esta premisa, desde Rava Bursátil afirman que este fin de año a todo ritmo para lastiene chances de trasladarse al año que viene.En tal sentido, afirman que "elyalosy se afianzan laspara el próximo año".Por su parte, los analistas de Allaria Ledesma estiman que "para fin de 2018 obtenemos unpara el Merval Argentina delo que implica undede(32% en pesos ) y equivale a 13 veces el Earning Per Share estimado para 2019".En este contexto alcista, los analistas de la compañía consideran que lossonpúblicos yEn cuanto a los, sus preferencias a nivel local pasan por "elde lade, y el tramo medio/largo de la curva CER" y agregan que "además, vemosen elde bonos enajustables por(DICP), que además ofrecen cobertura en caso de observarse un escenario más negativo".Finalmente, haciendo referencia a los, desde Allaria las preferencias se vuelcan hacia los emitidos por". Por su parte, Sabrina, economista de Portfolio Personal, sostuvo que "esperarlasactuales en, aunque eso no implica que no consideremos que el que comienza pueda ser"Creemos que el mercado seguirá dentro de laque viene reflejando, en un escenario en donde lano nos jugará -al menos- en contra y eltendrá unparticular dentro de los emergentes", agrega la experta.En su opinión, ello se debe en gran medida a que si bien "lasaún, no están subvaluadas como hace un tiempo y elsigue manteniendo espacio pararespecto a la región, pero menor al que tenía a fines de 2016".En ese escenario, laseráque en el 2017, junato a una administración más activa de las posiciones que la que se observó el año que concluye.