La Justicia autorizó un aumento de los peajes porteños desde este sábado

Economía

30-12-2017 El incremento se logró al revocar un fallo de agosto pasado que suspendió provisoriamente la suba, informaron fuentes oficiales

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad autorizó unde la tarifa de losde las autopistas porteñas, al revocar un fallo de agosto pasado que suspendió provisoriamente la suba. A través de un comunicado, Autopistas Urbanas (AUSA) informó que la decisión de la Cámara comenzará a implementarse a partir de lasEn lalos vehículos livianos de dos ejes seguirán pagandoen hora pico y pasarán de $15 a $17 en hora no pico; mientras que en la 25 de Mayo, la tarifa para autos pasará de $50 aen hora pico y de $35 a $40 en hora no pico."Lospor pago automático conse mantendrán enpara todas las categorías y bandas horarias", señalaron desde AUSA. La suba fue anunciada por la empresa que depende del Gobierno de la Ciudad en enero de este año, y se aplicó, tras ser sometida a una audiencia pública, en febrero. No obstante, enjueza Elena Liberatori, titular del juzgado 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad,suEl fallo de Liberatori respondió a unpresentado por los legisladores de la oposición Andrea Conde y José Cruz Campagnoli para frenar el aumento y determinó que AUSA diseñara un cuadro tarifario provisorio con subas que rondaran 28 por ciento.