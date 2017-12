Contrabando: trabas al bloqueo de celulares por una interna

Impuestos

31-12-2017 El plan contempla la posibilidad de que los fabricantes y marcas internacionales ingresen los IMEI, un código único que emite cada celular cuando se activa, de las unidades que se hayan vendido en el país. Es decir, sospechado de ser contrabando.

El proyecto de ampliar “la lista negra”, como paso previo alde contrabando, perdió vigor a raíz de una interna entre el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y la Secretaría de Comercio . El organismo regulador de las telecomunicaciones impulsa esta medida para frenar elmóviles, estimado en 3 millones de unidades, que representa un perjuicio de entre u$s800 y u$s1.000 millones,. El plan contempla la posibilidad de que los fabricantes y marcas internacionales ingresen los, un código único que emite cada celular cuando se activa, de las unidades que se hayan vendido en el país. Es decir, sospechado de ser. Es un universo que abarca tanto a las compras encomo a los aparatos que traen los turistas argentinos desde el exterior y que no son declarados enNi bien tomó estado público la iniciativa, el secretario de Comercio , Miguel Braun, tuiteó que “la”, lo que generó mucha confusión. Este funcionario cuestiona que lostengan que declarar la compras de, cuyo valor -en promedio- supera ampliamente la franquicia permitida de u$s300. “Eso, de ninguna manera”, dijeron desde su oficina. En el Gobierno y desde la industria aclaran que la medida apunta a controlar “el, que entra por” y no a perseguir al turista. Incluso se llegó a evaluar elevar el monto hasta u$s1.000, pero se descartó. El gran problema es que marcas y fabricantes sólo puedenirregulares, lo que representa una encrucijada para el sistema que se intenta implementar. Al respecto, desde la Secretaría de Comercio dijeron a Clarín que “eso es un problema del Enacom”. El Enacom sostiene que “la” para bloquear celulares ilegales está firme. “Estamosjunto al Ministerio de Producción, pero no es lo único. También participamos para controlar comercios de venta ilegales”.