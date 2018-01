¿Cuál será la inflación 2018 y cuánto subirá el dólar según la City?

Finanzas

02-01-2018 Luego de los ajustes que implementó el equipo económico la última semana, los analistas recalcularon su estimaciones para las variables clave

La reacción que tengan los precios en la primera parte del año tras la depreciación de casi 10% del peso marcará el nivel de dureza monetaria de este año, coinciden los analistas.

"La decisión de tomar una posición más gradual con el objetivo de reducir la inflación me parece sensata. Si se evita que la depreciación del peso que estamos viendo se traspase sustancialmente a los precios, la mejora de precios relativos para el sector transable ayudará un poco a descomprimir la situación externa", opinó Guzmán.

Para Furiase "la postergación de las metas de inflación refleja una coordinación que permite desinflar más lento, con un tipo de cambio real más competitivo para más exportaciones, una tasa real no tan alta para las pymes que se financian en pesos en el mercado local, dejando en el cambio cierto espacio desde el lado de la demanda de dinero laya que haya un desarme gradual de Lebacs hacia bonos del Tesoro".

EcoGo espera una inflación cercana al 19%, un aumento de tarifas de 49% y un tipo de cambio que variará por debajo de la inflación (15%).

El IET estimó en tanto que el ritmo de suba de precios de este año será cercano al 18%. "Es comprensible la corrección porque no les daban los números", dijo De Miguel.

Giacomini afirmó que "en un año con menos crecimiento que 2017 e inflacion parecida, lo esperable es que los salarios en el mejor de los casos solo empaten o pierdan marginalmente contra la inflación".

Con un mercado de cambios de flotación libre, se vuelve difícil pronosticar a cuánto podría subir el dólar este año. Sin embargo, las proyecciones existen y son necesarias: en la City coinciden en que en diciembre de este año podría terminar cerca de $ 21,50.

Mariano Lamothe, director de la consultora Abeceb, indicó que hace algunos meses, cuando parecía que para el cierre de 2017 el dólar iba a estar muy atrasado, habían retrasado un poco el precio, pero con los últimos saltos volvieron a reacomodar el valor en $ 21,30 para fin de 2018. Como toman el promedio de diciembre, la devaluación del peso sería para Abeceb de 18%, es decir, un porcentaje parejo según lo que esperan de inflación.

"Siempre vamos a tener estos momentos de volatilidad. Creo que estos poco más de $18 en que cerró el 2017 podría caer esta semana, de la mano de las liquidaciones. Lo que vamos a tener, me parece, son más señales de apreciación que de depreciación del peso. En cuanto a la tasa, podrán bajarla, pero seguirá siendo alta", señaló Lamothe.

Por otro lado, Rodrigo Alvarez, director de Analytica, sostuvo: "La primera reflexión sobre los anuncios del jueves es que el dólar va a seguir un poco más de cerca los precios, y en ese sentido, obviamente ajustamos la proyección de tipo de cambio para un rango de entre $ 21 y $ 21,50 para fin del año, cuando antes lo ubicábamos en $ 20,50".

Estos precios significan una devaluación entorno a 14%. "Menos que la inflación porque pensamos que la inflación estará entre el 18% y 19%, no en 15% como espera el Gobierno", indicó Alvarez. Asimismo, dijo que "la lógica del Banco Central es que las tasa reales sean más bajas", y recordó que antes del anuncio estaban en torno a 10%, valor que deberá "bajar sensiblemente, a 5% real, que sería más lógico". Un descenso que no sería automático sino por medio de un proceso más lento.

En tanto, Daniel Marx, director de Quantum, comentó que "Nosotros calculamos que el tipo de cambio terminará 2018 rondando los $ 21,50. Lo vemos volviendo a estar más cerca de la inflación, algo más coherente, ya que se había alejado mucho en los últimos meses", aseguró Marx.

En cuanto a los contratos de futuros, el viernes se fijó $ 22,385 para diciembre de 2018, mientras que el valor que pronostican los expertos consultados se ven entre septiembre y octubre, $21,375 y 21,70, respectivamente.

Entre los corredores los números son otros. "Es difícil hacer pronósticos después de los saltos que tuvo el dólar la semana pasada. Diría que en el primer tramo del año va a estar entre los $ 18,50 y $ 18,70", opinó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Desde otra mesa de dinero, un corredor declaró en off the record que si bien no tenía una proyección con fundamento teórico, sí creía que podría ser $ 21 el número para fin de año.

Con respecto a la última rueda de 2017, el dólar cortó una racha de diez sesiones consecutivas de subas, cerró con 55 centavos menos que el jueves, a $ 18,649 y con volumen récord: u$s 1206 millones. En definitiva, el año pasado ganó $ 2,759, un 17%.