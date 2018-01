Tecnología

¿Por qué es peligroso dormir con el celular al costado?

02-01-2018 Se recomienda no tenerlo en el bolsillo, no colocarlo cerca del oído durante un período prolongado de tiempo y no dormir cerca de él por la noche

