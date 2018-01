Finanzas

03-01-2018 "Los mercados tienden a sobrerreaccionar en esas horas", explicó Rick Rieder, jefe de inversiones en Renta Fija, que maneja u$s1,7 billones

El jefe de inversiones en Renta Fija de la empresa de planificación financiera Black Rock se levanta a las 3:30 todos los días para atender videollamadas con equipos internacionales, reuniones con inversores y apuestas bursátiles, entre otras actividades que ocupan su intenso schedule.

Y es que manejar u$s1,7 billones no es tarea fácil. Las vacaciones, los fines de semana y los horarios no existen para Rick Rieder.

Su rutina comienza con un rápido relevamiento de los movimientos del mercado en su terminal de Bloomberg, mientras revisa Twitter para detectar algún titular que pueda llamarle la atención. Recabar información durante sus primeras horas post sueño le sirve al especialista para estar listo para hacer sus primeras transacciones.

“Suelo hacer muchos negocios entre las 3:30 am y las 6:30 am porque los mercados tienden a sobrereaccionar durante esas horas”, dice Rieder. Y agrega: “Todos los días son realmente una locura. No hay un minuto en el que no tenga los ojos puestos en los mercados”.

La carrera del actual Black Rock se inició en 1987 luego de obtener su MBA en la Universidad de Pennsylvania. Ese año comenzó a trabajar en Lehman Brothers primero destacándose en el mercado de bonos para luego convertirse en la cabeza global del equipo de estrategias de la compañía.

Sin embargo, tras la crisis de 2008 decidió abrir su propio hedge fund R3 Capital Partners, el cual recibió una inyección de u$s5.000 millones por parte de Lehman Brothers.

Te puede interesar El 2018 arranca con todo: el plan del Gobierno para emitir bonos, conseguir dólares y enfrentar el calendario de la deuda

A las 6:55 todos los días, Rieder encabeza una reunión con todos los miembros de su equipo en Black Rock, firma que adquirió R3 en 2009.

Esto involucra tanto a los que trabajan en los Estados Unidos como a las demás oficinas del mundo. Luego, se junta con los miembros del fondo diariamente a discutir cómo posicionar el portfolio de la compañía diariamente a las 10:00 am.

Aunque su agenda durante los días de semana puede ser abrumadora, los sábados y domingos no se quedan atrás.

Una vez al mes, trabaja de 4:00 am a 6:00 pm durante ambos días del fin de semana para analizar gráficos y tablas y de esta manera cristalizar el panorama macro de la empresa.

“Hay momentos en los que, al mirar con detenimiento tantas cosas, comienzan a conectarse. No es la experiencia social más enriquecedora, pero tengo que hacerla”, expresa.

Para Rieder, trabajar los fines de semana es clave: “Si no lo hiciera, no estaría listo todos los lunes en la mañana”.

Para la mayoría, las vacaciones son el momento para descansar y alejarse de las presiones laborales, pero el jefe de Inversiones de Black Rock no piensa lo mismo. “Cuando estoy de vacaciones leo reportes de mercado y libros de negocios todo el tiempo. Aunque mi esposa diga que estoy trabajando, yo digo que no porque disfruto hacerlo”, señaló.