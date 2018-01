Finanzas

04-01-2018 El 2017 dejó un recuerdo imborrable para quienes se volcaron a esta opción para canalizar el dinero. En varios casos los rendimientos superaron el 100% y el total de adherentes no paró de crecer. El 2018 luce también positivo. ¿Qué papeles son los que están en todos los portfolios ganadores?

Los(FCI) que combinanlíderes cerraron el. Y se preparan para seguir enpor elPrueba de ello ha sido no sólo lapor varios de ellos, sino también laen que se, en particular entre elEsto último queda corroborado en el, que pasó de los(a principios de 2017) a los casi. Es decir, mostraron undel orden delElde loshizo su parte, ya que cedieron algo de terreno en relación con otras alternativas de inversión. Entre ellos, los FCI."Venimos notando cada vez. En nuestro caso,en cantidad dey también en", afirma el gerente de una de las administradoras líderes del mercado."Los fondos comunes son, flexibles, dey que cuentan con importantes ventajas frente a otras herramientas de ahorro e inversión", recuerda el analista Mariano Otálora.

La apuesta a la renta variable

Quienes apostaron por los), han arrancado el 2018 con una sonrisa, producto de laque obtuvieron a lo largo del año previo.En este sentido, unregistró un, que les permitió a los inversorescon creces a lay a la suba delElquedó para fue, que superó el, seguido por, con elPero no fueron los únicos con subas de tres dígitos:-Acciones Argentinas y Renta Variable-, como también uno de Toronto,(ver cuadro)

Te puede interesar Lebac "mata" plazo fijo: depósitos no acompañan el boom del crédito y los bancos deben pagar más tasa para temor a la iliquidez

Así, superaron holgadamente al Merval (70%), a pesar de que varias de las carteras no incluyeron acciones que han liderado los repuntes bursátiles.



Por ejemplo, es baja la presencia en los portfolios de Boldt, que ganó un 230%, la de Distribuidora de Gas Cuyana (214%), TGS (191%) o Telecom (141%).

La acciones de empresas que todos tienen



Resulta interesante "espiar" la composición de las ganadoras. Es decir, la de aquellasde ganancia en los últimos doce meses.Buena parte de esos portfolios contienen, principalmente, el "" formado por, que aglutinan alrededor delUnaestá conformada por, con participaciones que rondan el 6%.A estos papeles le suman, aunque en una, los deLa siguiente infografía da cuenta de cuáles son laspor los expertos:

Pampa Energía, Grupo Galicia, Transener y Macro "dicen presente" en todas las carteras analizadas, lo que demuestra la preferencia de los administradores por acciones de los segmentos financiero y energético.



En tanto, hay papeles que no tienen una participación relevante (pese a los altos rendimientos que brindaron), al tiempo que hay otros de buena presencia (aunque sus rindes no fueron descollantes).



En este sentido, pueden mencionarse los casos de Aluar (42%), Siderar (52%) y BBVA Francés (66%).



Claro está que la menor -aunque nada despreciable- performance es suplida con creces por las ganancias de Transener (223%), Grupo Galicia (178%) o Pampa (122%).

El presente de la industria





Lo que viene



Además del notable repunte de los montos invertidos en FCI, cobra relevancia otro dato: desde diciembre de 2016 hasta octubre de 2017, ya que pasó de las 240.000 a lasDe ese total, el, que aportan el 30% del patrimonio administrado.En cuanto a lacaptado, cerca del(bonos) a plazos cortos, menores a un año y con undeUn dato que no escapa a los analistas es que luego de mucho tiempo en el que predominara la concentración de los FCI en manos de bancos , lasvienenen el mercado.Esto, como parte de en un contexto en el que resultaen que estápara canalizar el dinero.Tal es así que hoy día representan más de, que muestraen el ranking:Administradora de Fondos , que es líder (13% del total)- Le sigue, el FCI del Banco Nación (11%)(promedian el 7% del total)En cuanto a las, el primer lugar lo ocupa(4%), junto con, vinculada con Eduardo Costantini.Un escalón más abajo se posiciona, con el 3% del total administrado por la industria del sector institucional.En un mercado tan incierto como el bursátil, losse presentan como unapara losen general.En particular, porque sonque conviven a diario con los cambios que se detectan en la City y actúan en consecuencia.Esta es una de las causas que permite explicar por quéhan, ya sea encomo en cantidad deEn cuanto a lo que pueda suceder con el, los analistas advierten que. Más aun, tras la aprobación en el Congreso de proyectos clave para el Ejecutivo (Reforma tributaria, Presupuesto, entre otros).Esto, sin duda, redundará en unade lasy por lo tanto de losPara el, desdele asignan altas chances a que ocurra "una lógica -y saludable-, luego de las subas recientes acumuladas".No obstante, sus analistas prevén que, de ocurrir, lasde los papeles, ya que eso generaría oportunidades de compra que las volvería rápidamente a los niveles previos.En cuanto a losa mediano plazo, destacan claramente el. Y hacen especial mención de "(Transportadora Gas del Sur)".Por su parte Nery Persichini, economista de MB Inversiones, afirma que "existen, como por ejemplo".En el plano internacional, enconcretamente, también los analistas venen el mercado deTal es el caso del, desde donde afirman que lasdeberían tener una, sustentada en un mejor contexto macroeconómico.A la hora de fijar posiciones, se inclinan por losy los de compañías dees una firmaen la City, ya que será la queen unos meses si laestá ende "mercado de frontera" a la categoría "".Esto, luego de la frustración vivida en, cuando todo parecía indicar que esa mejora en la calificación era un hecho y finalmenteEna ese optimismo, aparecen voces que alertan sobre un" de un Merval que no para de crecer."Esunque siga, tal como lo viene haciendo desde 2013", señala el analista Rubén Pasquali, de la firma Mayoral.En su visión, lo mejor se verá en los primeros meses. Más aún, si el país es finalmente es ascendido de categoría.En tanto, otros colegas como Juan, de Capital Markets, creen que lacomo hasta ahora."Vamos a tener unperocomo el. La tendencia será de crecimiento, si bien se operará con muchaen ciertos sectores", anticipa.Leonardo, socio de la consultora Delphos Investment, tiene unaen cuanto a lasque los inversores deben tomar."Estamos es unaaltamente, en donde lasa nivel global. Los flujos hoy mandan y están primando por sobre los fundamentos", expresa.Gustavo, socio de SBS, cree elpuede seguir, ayudado por unen el tiempo.Él, al igual que varios de sus colegas, remarca que debe tenerse en cuenta lade undel flujo depor laMientras en la City esta chance va cobrando forma, losse van incorporando a los. Las estadísticas son prueba elocuente de ello.