Por las nuevas metas de inflación, las empresas revisan al alza los aumentos para empleados fuera de convenio

03-01-2018 La suba del dólar y el cambio en los objetivos del Gobierno fueron un alerta para las compañías que ya piensan en modificar sus presupuestos

Tras el anuncio de que lapara 2018 pasóen promedio, muchas empresas buscaránpropuestos para empleados fuera de convenio, de manera de ajustarlos a las subas que se plantearán en las negociaciones paritarias. De acuerdo con un informe de diciembre de la consultora HuCap, las empresasun porcentaje de incremento promedio para el personal fuera de convenio (profesionales y ejecutivos no alcanzados por las negociaciones paritarias)como pauta para 2018, concentrando el 11,9% en el primer semestre y el 7,9% restante para el segundo. "Si bien todavía es pronto, el mensaje de la semana pasada fue un. Una vez que que se fije el incremento de las paritarias va a fijar pisos, y sobre todo techos. Pero ningún sindicato va a estar negociando por menos del índice de inflación", dijo a El Cronista Alejandro Servide, director de professionals y RPO de Randstad Argentina. Los indicadores más importantes que se toman en cuenta al diseñar presupuestos de remuneraciones son la inflación, la paridad del dólar, los convenios colectivos de trabajo y la pauta del Gobierno."Elque está faltando son las. Muchos sindicatos están diciendo que no van a negociar por debajo de la inflación de la que habla el Gobierno. Están esperando que se abra el juego. Las empresas tienen que trabajar para evitar el solapamiento salarial (empleados que ganan menos que sus jefes o supervisores, que están fuera de convenio)", advirtió Servide. Como sucedió años anteriores, los aumentos salariales para el personal fuera de convenio serán otorgados enSegún los datos del relevamiento de HuCap, realizado entre 169 empresas, en 2018, un 83% de las empresas otorgará los aumentos en dos pautas salariales correspondientes a cada semestre, mientras que un 11% lo hará en tres partes y el 6% en una sola pauta. "Observamos una tendencia a otorgar los incrementos salariales al personal fuera de convenio", destacó Miguel Terlizzi, Director General de HuCap. "Seguramente va a haber un", coincidió Manuel Rossi, CEO de la consultora Hidalgo & Asociados, en diálogo con El Cronista. "Hayque ya están empezando a ajustar para arriba o con un piso de 20, lo que va a empujar los salarios fuera de convenio. Mientras que hace unos ocho años, los empleados que participaban de las negociaciones paritarias conseguían un aumento y el resto no lo alcanzaba, en los últimos años se empezó a reducir eso", agregó.