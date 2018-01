Cómo reemplazar la batería del iPhone con el programa de Apple

Tecnología

03-01-2018 Una unidad nueva cuesta u$s79 pero para calmar las aguas la empresa las dará con un descuento de u$s50. Con Apple Care activo, el reemplazo será gratis

Después del "mea culpa" depor ralentizar losantiguos para mejorar el desempeño de sus baterías, la compañía ofreció reemplazar las baterías de los celulares sin la garantíapor 29 dólares. Si es uno de los usuarios afectados puede visitar una tienda de Apple para recibir una batería nueva. Pero antes que ir, asegurese de lo siguiente: Los iPhone elegibles son estos:. Ely versiones anteriores no están incluidos en el programa de reemplazo. El costo de la nueva batería es de 29 dólares. Una batería nueva cuesta, pero para calmar las aguas Apple dará las baterías con un descuento de 50 dólares. Si el celular aún tiene activo el servicio de garantía, el reemplazo será gratis.Elya se inició, pero la cantidad de unidades de energía estarán limitadas al principio. Sin embargo el programa vence a finales de diciembre del 2018. Visite la página de apoyo (escoja el icono iPhone > batería, alimentación y carga > reemplazo de batería), y desde allí puede chatear o hablar con un representante de Apple para saber más sobre sus opciones con el programa de reemplazo. También puedes hacer una cita en línea para visitar un Apple Store y. Aunque no es necesario, tener un horario fijado con un representante puede ahorrar tiempo. Cambiar la batería en la tienda podría tomar cerca de una hora. Si no puede visitar una tienda, Apple también ofrece reemplazar la batería si envía el celular por correo. El proceso podría demorar hasta cinco días hábiles. Antes de entregar el iPhone a Apple Apple dijo que en unade iOS la compañía agregará una función que dejará a los usuarios velar mejor el desempeño de la vida de sus baterías, aunque el problema con las baterías de litio continuará afectando los modelos futuros, según explicó la compañía.