Economía

03-01-2018 Los trabajadores de la empresa estaban trabajando a reglamento lo que ocasionó el retraso de hasta tres horas en las terminales aéreas metropolitanas

Elque se desempeña en la empresa acató este miércoles por la tarde ladictada el martes por el Ministerio de Trabajo a raíz de laque estaba generandoen los últimos días en las terminales de. Los trabajadores de la empresa estatal dedicada a trasladar losse encontraban trabajando, lo que ocasionó elde hastaen la entrega de las valijas de los pasajeros. Pero después del mediodía del miércoles, la actividad en las terminales áreas comenzó adebido a que los maleteros acataron la conciliación. Las demoras se notaban fundamentalmente en ladesde las aeronaves hasta la cinta, lo que generabaentre los pasajeros que debían esperar hasta una hora para reunirse con sus valijas, consignaron fuentes aeroportuarias en Ezeiza. Sin embargo, aclararon que las demoras no afectaban a todos los vuelos, sino "sólo a los quecon la empresa ".tienen su propia rampa, a diferencia del resto de las aerolíneas, lo que generaba que desiete registren demoras y tres no. En la noche del martes, el ministerio de Trabajo dictó lapara los trabajadores y la empresa Intercargo, frente a esta situación, que ya se había comenzado a notar el martes. Pero fuentes del gremioque se tratara de medidas de fuerza y explicaron que "las demoras que se registraban no eran consecuencia de un trabajo a reglamento, sino de lay a lasen que se encuentran, lo que impide contar con los medios necesarios para cumplir en tiempo y forma las tareas". Los trabajadores atribuyeron la falta de elementos de trabajo a "lade la empresa ". En el aeropuerto metropolitano, si bien se registraban algunas demoras, estas no eran significativas, ya que no superaban los quince o veinte minutos.