05-01-2018 Los agentes inmobiliarios de la ciudad esteña están preocupados. Los argentinos, que son los que "mueven el mercado", redujeron el ritmo de compras. La superficie en stock para la venta no para de crecer producto de una demanda que no acompaña la oferta. Precios y el porqué de la situación

Exceso de oferta



El precio del metro cuadrado

Si los agentes inmobiliarios de Punta del Este pensaran en realizar una remake de la comedia "Échale la culpa a Río", un clásico de la década del 80, pero adaptada a su realidad, perfectamente podrían llamarla "Desde hace ya muchos años, el mercado esteño sigue muy de cerca lo que ocurre en este lado del charco. Es que si aquí la situación es buena, allí tendrán expectativas más favorables respecto del movimiento inversor.Por lo pronto, este año la realidadEl fuerte de la temporada veraniega ya comenzó y suele ser uno de los momentos clave para las inmobiliarias, que aprovechan este inicio paraPero, según advierten los especialistas del sector, en este arranque delestaes algo que sólo se verá enEn Punta del Este estiman que durante este verano cerca devisitarán sus costas. De este total, más deseránDe no ser por el freno que observan los vendedores, ese caudal debería ser una buena noticia para las agencias, ya que es elque compra cerca delde losque se levantan en esa ciudad.Igor Martínez, director de la sucursal esteña de Tizado Propiedades (uno de los agentes inmobiliarios históricos de esa plaza uruguaya) explica ael porqué de lade los argentinos."Hay tres factores que se conjugan para que el movimiento en el mercado inmobiliario no sea bueno", indica. Y así lo detalla:- "El primero, y está a la vista, es que laallíy esolas- En segundo lugar, hoy losen Argentina sony eso a algunos les significa una traba o una falta de motivación para adquirir un inmueble- En tercer orden, la compra de una unidad aquí ya dejó de ser un gran negocio. Por los niveles de rentabilidad que se manejan, se requiere de mucho tiempo para ver los frutos"De este modo, Martínez resume la situación de unque a las claras es altamentedel"El resto no mueve demasiado la aguja", resume el especialista, al tiempo que deja en evidencia por qué hay tanta preocupación respecto de lo que ocurre con el movimiento inversor.Producto de este contexto, la absorción de metros cuadrados viene siendo muy lenta. A tal punto que se estima que la disponibilidad en el mercado yaampliamente lasDe acuerdo con un relevamiento realizado por el sitio especializado Reporte Inmobiliario sobre el negocio delen- Cuando finalice el 2018 se habrán incorporado no menos de(sumando los que también se gestaron el año previo).- Esa superficie espara el nivel de compraventa actual. A tal punto que esa cifraelque permaneció en oferta en(257.500 m2).- Las previsiones dan cuenta de que el" y listo para ser comercializado en 2018 no bajará de losLo que resta determinar es qué nivel de aceptación habrá de la gran cantidad de propuestas.Por lo pronto, talya está dejando suen el mercado del ladrillo: "Yapara comprar un inmueble", afirman los agentes inmobiliarios de la costa uruguaya.Desde Reporte Inmobiliario destacan que en la zona que va desdehasta ella cantidad de nuevos desarrollos, lejos de mermar, sigue enEn la actualidad -sea en etapa de obra o para la venta-, se cuentansólo en ese tramo, indican desde Reporte Inmobiliario."El lanzamiento de iniciativas a gran escala llevará la superficie total a. Hace un año, se contabilizaban", añaden.En otras palabras, el stock a ser comercializado seen tan solo, producto de una demanda que no está convalidando ese ritmo.Entre los emprendimientos más importantes aparecen Fendi Chateau, Venetian, una tercera torre Le Parc, el World Trade Center, Mouette, Trump Tower y 39.La caída de la actividad no sólo se ve reflejada en el descenso del total de escrituraciones, sino también en la cantidad deque se dedican a la comercialización.El total deque operan en Punta del Este sede forma notoria entre la temporada pasada y la que acaba de comenzar:y hoy quedan unasPara los referentes del rubro, este dato es claro indicador de losque trae la, el menor nivel de escrituraciones y la caída en los márgenes de rentabilidad.Hay otro factor que se combina para delinear este complejo escenario: muchos de los propietarios que volcaron sus inmuebles al mercado de alquiler han optado porde lasEsto, a partir de que hayan ganado terrenoque ofrecen la intermediación del servicio y que, en muchos casos, gozan de un buen posicionamiento en el exterior.Así, logran captar la atención de interesados de diferentes partes del mundo que quieren alojarse en Punta del Este.Desde Reporte Inmobiliario afirman que el valor promedio del metro cuadrado se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos doce meses: pasó de losa losEsa referencia se encuentran por debajo de la que se manejó entre, lapso en el que se alcanzaron los picos máximos, cercanos a lospor metro cuadrado.

"El área que mejor defendió los valores ha sido La Punta, donde la mayoría de los proyectos ya ha sido terminado o muestra un alto grado de avance", indican desde Reporte.



"Los desarrollos ubicados sobre primera línea de mar también mejoraron sus cotizaciones, incrementándose 7% este año", añaden.



En el extremo opuesto se encuentra la zona de La Mansa. Aquí los valores registraron una reducción cercana al 10%. Esto puede tener que ver con que en el período anterior era la que más se había incrementado.



Además, este lugar dispone de la mayor cantidad de metros en oferta, sin haberse comenzado las obras.



El siguiente cuadro muestra los valores que se manejan para La Barra, La Mansa, el Frente Costero y La Punta

Mientras más caro, más rápido



Un elemento a considerar es la marcadadeen la ciudad esteña.Según el tipo de edificio, los valores arrancan de lospor m2 y escalan a losPor lo pronto, una apreciable diferencia de cotizaciones se visualiza entre aquellas unidades emplazadas en primera línea de mar respecto de las que no lo están.En promedio, lade precios ronda el, teniendo en cuenta que el m2 promedio roza lospara unidades sobre el mar.La fuerte dispersión de cotizaciones en este mercado es notoria. A tal punto que losson ladel que muestran losQuienes más conocen el negocio del real estate en Punta del Este sostienen que se trata de unAl observar lasde losal momento de concretar las operaciones no queda más que darle crédito a esa premisa.Al analizar el contexto que hoy día describe a la costa uruguaya, podría intuirse que las propiedades deson las que tendrían registrar elinversor. Sin embargo, no es tan así.Ladees tal que pueden conseguirse propiedades desde los, pero no aquellas que a las inmobiliarias les resulta más fácil de comercializar.El fuerte de las ventas se ubica a partir del. Una muestra de que, para los segmentos de alto poder adquisitivo, la posibilidad de sumar unen esta ciudad sigue siendo