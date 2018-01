Spotify se enfrenta a una demanda de u$s1.600 millones por infracción de derechos de autor

Tecnología

03-01-2018 La editora de música que representa a Tom Petty, The Doors, Weezer y Stevie Nicks reclama a la compañía por daños y perjuicios

El aplicativo musicalfue demandada porpor usar supuestamente miles de canciones en su plataforma de música en streaming sin la correspondiente autorización nia los autores. La editora de música que cuenta entre su catálogo con títulos de, reclama a la compañía el pago deen concepto deasí como una serie de medidasque implica al catálogo disponible de sus artistas en la plataforma. Wixen argumenta que Spotify no obtuvo una autorización directa por parte de ésta sino que la gestión para reproducir y distribuir las canciones se hizo a partir de una, la agenciaEl sello discográfico explica en la demanda que la agencia no contaba con laspara "obtener todas las licencias necesarias". Por el momento Spotify no hizo ninguna comunicación oficial al respecto, aunque precisamente en los últimos meses cerrócon discográficas parapor la escucha de canciones en su plataforma. La compañía sueca se encuentra ahora en un momento crucial, ya que estaría planificando unacuya valoración habría crecido en torno a un, hasta alcanzar los