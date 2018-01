Finanzas

03-01-2018 El organismo denunció a la financiera por el cobro presunto de sobreprecios en las comisiones a entidades provinciales. La principal colocadora de deuda a nivel local podría ser multada, suspendida o inhabilitada para operar. Además, un legislador cordobés la vincula al caso Odebrecht

La Comisión Nacional de Valores () inició una la financiera, una de las principalesde deuda a nivel local, por presuntasirregulares con. En 2016, el organismo que conduce Marcos Ayerra habíapenalmente a la, cuyo CEO es. En abril, dirigentes de lase reunirán en unacon directivos deEn caso de, lapodría serpara operar en los mercados.La Comisión Nacional de Valores analiza "una serie de operaciones deque involucraban al Fondo de Garantías de Buenos Aires (), al Consejo Federal de Inversiones (), aldey al Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (Fonfipro) cursadas a través deen el Mercado Abierto Electrónico (MAE)". La más llamativa es la compra de títulospor parte decon una "implícita" delpara Puente. Por tal motivo, la CNV duda sobre laen comparación con las vigentes en el mercado De esta forma, el organismo asegura que la financiera adquirió en la Bolsa porteñaquea lasprovinciales a unen la rueda bilateral, donde no hay puja entre intermediarios. Esto no hubiera ocurrido si se hubiera utilizado la rueda tradicional, donde las comisiones quedan explicitadas. La CNV las tarifas que percibenpara operaciones con clientes no institucionales, donde las comisiones deberían ser más altas. Pero terminó detectando "unen lascobradas por parte de".La Comisión Nacional de Valores ( CNV ) hizo públicaspenales iniciadas en, una de ellas contraHermanos, cuyo CEO es, bajo lade que habría realizadocon algunos organismos nacionales y provinciales de "".Laactuó por lade denunciarperseguibles de oficio, aunqueque le corresponde a ladeterminarlo.Lasen varias transacciones que llamaron la atención de lase centraba en laa precios superiores o inferiores a los de mercado Losque se manejaron deson, entidades que manejan fondos de las provincias o de algún sector profesional en particular.Según las denuncias de la Comisión Nacional de Valores, la operatoria de Puente se basaría en los siguientes puntos: - Un agenteen lade valores para luegoa algún otro, como el MAE, donde el precio es fijado de forma bilateral- En este tipo de circuitos se habrían generado lasqueen forma porcentual dely del, generando oportunidades de- En este caso, elhabría consistido enen la Bolsa para" en el. O viceversa, hacerse de activos "baratos" en este último para luego comercializarlos al precio justo en la Bolsa En la City señalan que nadie tiene incentivos económicos para comprar o vender fuera del precio justo en detrimento de sus propios beneficios por lo cual, al serde estas carteras, se sospecha lade susque, sino de terceros.Algunoshan sido las operaciones del(CFI) que adquirió y vendió bonos condelsobre el precio de referencia.Luego de que la Municipalidad de Río Cuarto tomara deuda en dólares por el equivalente a, Juan Pablo, legislador cordobés por el Frente Cívico, integrante del interbloque, alertó sobre elque los está asesorando con la: Puente Hermanos.En diálogo con, Quinteros calificó como "" que se haya "utilizado acomopara financiar lamás importante de la historia de, como es la construcción de gasoductos troncales"."Sobre la firma pesa unade la CNV por presuntaa organismos públicos nacionales y provinciales", advirtió el legislador."No es una denuncia menor, esto es. Un mes después de esa presentación judicial, Puente colocódel Banco de Córdoba para", agregó.Quinteros reiteró que "que pesa".Recordó que "participó de unadefinancieras en el mercado en estos últimos años, algunas poco claras, por las que cobró".Por otra parte, el diputado señaló que originalmente la llegada de laiba a ser con"Recién nosquiénes eran loscuando se publicó en el", completó."En un proyecto que resulta tan necesario, a punto tal que es lamás importante en la historia de, que se haya salido a buscar ay encima a través decon semejantepor defraudación de la CNV , nos parece", recalcó.Elde Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas emitió deuda porgarantizados por la coparticipación y el municipio deberáladel capital en noviembre del, casi un año después de que finalice su mandato.