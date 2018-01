Impuestos

04-01-2018 Es para los viajeros que ingresen al país. Además, establece que no será necesario completar la declaración jurada para las importaciones bajo el sistema "puerta a puerta" que no superen los u$s25. La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial y comenzará a regir a parir del viernes

La Administración Federal de Ingresos Públicos () estableció que laparasede u$s300(o su equivalente en otra moneda) para aquellos viajeros que ingresen al país. Para los menores de 16 años, la franquicia se reduce a la mitad del valor, es decir, 250 dólares. Así lo determinó elque este jueves publicó: "Los viajeros gozarán de una franquicia adicional de u$s500 (quinientos dólares estadounidenses), o su equivalente en otra moneda, respecto de los bienes adquiridos en las tiendas libres (free shops) de llegada, quedando su-siempre que los mismos encuadren en concepto de equipaje-un únicocon(cincuenta por ciento)".Esta medida, que pretende equiparar la franquicia con los valores que rigen en el Mercosur,Latambién establece que laspor el régimen puerta a puerta , cuyo valor no superen los, secompletar lade envíos postales como sí lo requieren las demás compras. Esta facilitación no alcanza a los envíos realizados pory no implica que ladeje de controlar este tipo de envíos.