Créditos a dos velocidades: hipotecarios y prendarios impulsan el financiamiento a privados

04-01-2018 Si bien los créditos orientados al consumo y los comerciales también tuvieron desempeños positivos en términos de inflación, fueron mucho más modestos

Los créditos al sector privado crecieronpor octavo mes consecutivo. En diciembre aumentaron uncontra unaestimada en el. Ese desempeño se dio en un contexto no del todo favorable para una fuerte expansión del crédito: con lade las Lebacs tan alta y atractiva, los bancosa prestar a las empresas privadas. Sin embargo, laal sector privadoEl stock de créditosmás queen 2017 (105%) y creció en términos reales. Lostambién fueron un segmento que mostró una(70% nominal y 37% real). En contraposición, los créditos orientados altuvieron desempeños positivos aunqueLa evolución deldesde el punto de vista delofrece unadel crecimiento sectorial a diferentes velocidades que viene mostrando la economía argentina.viene la, impulsada tanto por los emprendimientos privados como por losdel Estado, es el principal sponsor del crecimiento económico. Y esto se ve reflejado en la evolución del stock deevolucionan los sectores más expuestos a lay las manufacturas asociadas al. Y el crédito que reciben avanza lentamente en consonancia con esa realidad. Lashasta la fecha en el mercado no son compatibles consanos o con las necesidades corrientes de las firmas, y el consumo aún no despega con fuerza. En un punto intermedio se encuentran losque lograron acompañar y apalancar fundamentalmente ladel año 2017, un 27% superior al año previo, según consigna Ambito. Con elactual de(los créditos al sector privado representan tan solo uncontra un estándar de los países desarrollados del 144%) y lasde interés el financiamiento es un realpara el crecimiento . El crecimiento real en los créditos del año pasado y las medidas de política económica de diciembre último generar espacio para un optimismo, aunque moderado.