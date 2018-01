Pese al "tarifazo" en transporte, Dietrich admitió que el Gobierno mantendrá el mismo nivel de subsidios que en 2017

Economía

04-01-2018 El ministro de Cambiemos admitió que el Estado destinará $90.000 millones en todo el país porque se aumentó la ayuda en el Interior y culpó al kirchnerismo de crear un "sistema de precios muy distorsionado"

Pese a que el tarifazo en el transporte público en el área metropolitana encarecerá hasta un 70% en el primer semestre los boletos de trenes, subtes y colectivos, el ministro Guillermo Dietrich explicó que no bajará la ayuda estatal al sector.

En diálogo con Radio Mitre, el titular de la cartera de Transporte señaló que el gobierno de Mauricio Macri seguirá destinando $90.000 millones en subsidios en todo el país, una cifra similar a la del año pasado, según admitió el propio funcionario de Cambiemos.

"Si bien hay una discusión más profunda, que nunca se dio, de cuál es el nivel de subsidio que tiene que tener el transporte, hoy creo que no hay discusión de que el transporte tiene que tener subsidio", aseguró esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Dietrich detalló que pese a los aumentos que empezarán a regir a partir del 1° de febrero, el dinero que el Estado va a destinar este año en subsidios de transporte para todo el país "va a ser un número similar al año anterior, $90.000 millones".

Según explicó el funcionario, no se pudo reducir el gasto debido a que "en el interior de país se aumentaron los subsidios, que tenían muchas diferencias con el área metropolitana. Además, porque todos los cambios que estamos haciendo son graduales y también debido a que hoy crecieron muchísimo los subsidios directamente a la gente con la tarifa social, ahora con la Red Sube".

En esa línea, el ministro explicó que la la Red SUBE es un monto importante que está poniendo el Estado para que sea más barato viajar para los que hacen los tramos más largos, con dos y tres combinaciones".

"Recibimos un transporte con un sistema de precios en general muy distorsionado en diciembre de 2015, también en otros servicios vemos que la distorsión no fue pareja en todo el país", indicó Dietrich.

Pero apuntó que "más grave que el tema de los precios fue la falta de inversión en infraestructura. En las rutas se matan 7.000 personas todos los años y pasa desapercibido".

"En el Conurbano, el gobierno anterior no invirtió un centavo en transporte, no hay un Metrobús, calles destruidas, no hay paradas. En los trenes, después de 12 años se compraron algunos coches. Todo lo demás, frenos, vías, electrificar, no se hizo nada", lamentó.

El ministro aseguró que con la Red Sube además se corregirá la distorsión que tenemos desde siempre, de un "sistema tarifario que penaliza al que vive más lejos". Al tiempo que reconoció que "la Sube fue un cambio muy importante para los controles porque quedó todo registrado".

"Tenemos 15 millones de viajes todos los días, estuvimos estudiando cuál era el sistema más justo, en el que incluimos a los que más necesitan y después fue un desafío tecnológico", aseguró.

Al finalizar, diferenció la situación nacional con la porteña. "En la ciudad de Buenos Aires, donde hace 10 años venimos invirtiendo, ha mejorado enormemente la opinión de la gente sobre el transporte público", afirmó.