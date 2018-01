Echegaray apeló su procesamiento y negó haber beneficiado al Grupo Indalo

Legales

04-01-2018 El exfuncionario kirchnerista fue procesado por administración fraudulenta agravada sin prisión preventiva por el juez federal Jualián Ercolini, quien lo acusa de haber permitido que el holding de Cristóbal López acumulara un millonario rojo fiscal

La defensa de Ricardo Echegaray apeló elen su contra dictado por el juez federal Juliány sostuvo que el ex titular de la AFIP "no intervino personalmente" en la tramitación depara elni en lade sus. En otras palabras, dijo que no benefició al empresario Cristóbal López ni a su socio. "Echegaray no intervino personalmente (ni por interpósita persona) en la resolución" de planes depara lasde los ahora detenidos Cristóbaly Fabián, sostuvieron los abogados León Arslanian y Martín Arias Duval en la apelación, indicó el diario La Nación.El juezprocesó a Echegaray por supuesta ", por haberse cometido en perjuicio de una administración pública". Le endilgó haber permitido que el Grupo Indalo acumulara unque terminó por superar, entre capital e intereses, más de, por la retención indebida del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que fuehacia otras empresas. Desde 2013, Echegaray otorgó a Indalo más deen planes especialísimos de pago para que evitara, de este modo, laporque debía iniciarle el ente recaudador.