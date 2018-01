Dólar, tasa de interés y crecimiento de la economía: las ocho razones por las que el Gobierno "se siente bien" tras ajustar metas de inflación

Economía

05-01-2018 Luego del anuncio sobre el cambio en la meta inflacionaria, los funcionarios del área económica muestran satisfacción. Tras el nerviosismo inicial, se percibe un clima de estabilización. Creen que el nuevo mix de variables económicas es más sustentable que el anterior. La visión oficial

La apuesta por el crecimiento

"Si alguien piensa que estamos alterados o nerviosos, se equivoca.que estamos dando ha sido"."Es más, lano solamente fue la esperada sino que era".Estas afirmaciones pertenecen a un funcionario de primer nivel yde Nicolásque aceptó dialogar conMás aun, es uno de los que quedó comandando el Ministerio de Hacienda mientras el ministro se tomó unos días de vacaciones en el Uruguay. El mismo lugar que disfrutaba un año atrás, cuando fue convocado por Mauricio Macri para ocupar la silla de Alfonso Prat Gay.Corre el mes de enero y los pasillos del Palacio de Hacienda están poco transitados, pese a que los integrantes del equipo económico se toman vacaciones de manera intercalada.Quienes se quedaron en Buenos Aires durante esta primera quincena del nuevo añode lostras los anuncios vinculados con la "" de lasAdemás,con otros ministerios, que "aportaron su cuota" al agitado contexto con los(Transporte y Energía). También, claro está, mantienencon elEl cierre de 2017 y el inicio delluce bastante. Primero, por la repentinaque, por definición, es lo que más nervioso pone a los argentinos. Luego, por los anuncios sobre losen lay losen los precios del"Estamos en presencia de unentre tres variables -- que es mucho", se explaya el funcionario."Esteda como resultado. Fue lo buscado. Y te digo más: en estos niveles, el valor del dólar , lejos de incomodar,", añade la fuente.La primera definición del miembro del equipo económico refiere a que elencontró un, en torno a los. Esto, en el marco deque representarán una mochila menos pesada para la actividad económica.El análisis oficial prevé que laalgunos centavos producto de lasdel. Sucede que muchos productores mantenían parte de su stock retenido, a la espera de una cotización más ventajosa. A este factor se le suma la inminente cosecha del trigo.", admite el funcionario, en referencia a la "" que arman los financistas: se desprenden de billetes verdes, compran Lebac (para aprovechar los intereses en pesos) y luego recompran más billetes verdes.En su visión,que lade las metas dede interés en pesos, peroque eldemasiado, lo que aún les permite a inversores ganar con esa triangulación de monedas.¿Y por qué alse le hace? Básicamente por elque trae el plan deoficial.Este año, como en el anterior, habrá una "" a raíz de losque ely que luego deben serpara cubrir elde lasLa segunda definición del funcionario que aceptó dialogar con este medio es bien clara: lapodría inclusoanunciada. La estimación interna llega al 17% e, incluso, al 18% para este año. Sin embargo, esta situación en el Gobierno "A nosotros no nos preocupan uno, dos o tres puntos más, ya queen elde la. Ese es nuestro gran objetivo", desliza ael funcionario de Hacienda.La hoja de ruta actual lleva a la inevitable pregunta sobre elal comunicar los anuncios. "Un perfil más conservador va a ayudar en las", refrenda el funcionario.En la visión oficial, ante la necesidad de reducir los subsidios y con la consecuente alza en las tarifas de los servicios públicos, ely lospasaron a ser las"."Si salimos a decir que la inflación puede ser de unos puntos más, los gremios van a ir por aumentos que llevarán hacia arriba a los demás precios de la economía", admite la fuente.Elya había aceptado un escenario similar durante la semana previa a los últimos anuncios. Fue cuando mencionó que "las negociacionesdeberían cerrar en torno al", en forma coincidente con la inflación prevista por los analistas.Cada mes, ellasde variables clave (dólar, inflación , PBI, tasas) de. Y las plasma en unconocido como(Relevamiento de Expectativas de Mercado ).El último reporte, realizado antes de los anuncios oficiales, dio cuenta de que laesperada es del. No lo dicen en público, pero lo cierto es que esa expectativacon la que tienen en el. Y un poco más también."La. Podemos diferir en un par de puntos, pero será cuestión de que transcurra el año. La anterior, por ser tan baja era poco creíble", se explaya la fuente.En el Palacio de Hacienda no andan con vueltas. Admiten que, en medio de los ajustes tarifarios y del envión inflacionario,está puesta en elEn voz baja, y por ahora sólo off the record, en losaceptan que serácon la meta deconsignada en el Presupuesto Varias de las principales consultoras de la City ya comenzaron a ajustar para abajo esa previsión. Una de ellas es Eco Go (), que da cuenta de unde apenaspara este año. Esta revisión bajista se generalizará en las próximas semanas.¿Qué dicen en el Palacio de Hacienda ante esas demostraciones de escepticismo en el mercado ? El siguientesintetiza la1.- "Lay el recientele darán más. Quitan del medio la sensación de atraso cambiario creciente y la idea de que nos encaminábamos hacia una burbuja"2.- "de unpor las subas tarifarias, de ahí en mása recorrer unaparecida a la del último semestre de 2017"3.- "Eljuega: Brasil y Europa muestran una recuperación interesante y esto quedará reflejado en nuestras cuentas externas"4.- "Sin embargo, eso no significa que el déficit dese revertirá fácilmente. Tardaremos varios años enpero iremos5.- "Mientras tanto, veremos unade las: en el tercer trimestre crecieron al 13% anual y cerraron el año en torno al 17%/20%"6.- "Losque captaránserán los de7.- "Las decisiones de inversión no dependen de la tasa de las Lebac. Más bien, son sensibles a los tipos de interés de más largo plazo. Al, que vieney se ubica en losde los últimos. Este es el proceso que apuntamos a consolidar"8.- "Debemos ser pacientes. Sabemos que se necesita que lleguenpara inversiones en la. Precisamente, todosquedel país, harán que sea más fácil recorrer el camino hacia una economía más sustentable"El Gobierno sabe que eldel modelo económico es la restricción externa. Concretamente, la acumulación del, por el rojo comercial y la cada vez más pesada cuenta de los intereses de la deuda Por ese motivo,sostener el. Es la única manera de tener convencidos a inversores extranjeros de que no es "mal negocio" financiar a la Argentina Ese es elen los despachos oficiales: el del. Por eso enseextender la filosofía dela lasLade que uny unacontribuirán a ese escenario fue la que finalmenteDe todas maneras, en Hacienda no pierden de vista la recepción de la sociedad -sobre todo del área metropolitana- a todas las novedades.Se sabe:suele escaparle a la lógica del Excel y al análisis de escritorio.. Y sobre ésas se trabajará, también, durante los próximos meses.Sobre todo, hasta que lospermitan avizorar un futuro un poco menos brumoso.