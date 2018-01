Legales

05-01-2018 Tras ser arrestado en Punta del Este por lavado de dinero, Marcelo aguarda la extradición. En su mansión se encontraron armas, autos de lujo y mucho dinero

Marcelo Balcedo , elbonaerense que fue detenido enen una chacra repleta de lujos, aseguró que los u$s417 mil que tenía en su poder eran producto del "dede trabajo". Así lo manifestó su abogado, Juan, quien mantuvo un breve diálogo con su cliente. "El dinero es de él, lo fue juntando durante 11 años. Tiene, radios… Lo que no son de él son los. Hay un vehículo de alta gama que le pertenece, el resto, no", aseguró el letrado. Los rodados a los que se refiere Fagúndez son, entre otros, una Ferrari California roja, un Mercedes Benz SLR McLaren, un Porsche Boxter, un Chevrolet Camaro y un arenero Can Am Maverick X DS. Lacompleta supera eltambién le encontraron, que podrían traerle un nuevo dolor de cabeza judicial en, donde no tenía causas abiertas. El sindicalista fue trasladado anoche a Montevideo, donde comenzará elpara su, solicitada por el juez platense Ernesto Kreplak. Su apoderado tiene tres caminos: consentir el traslado a la Argentina o rechazarlo. "Si es un tema de, la extradición no se concede porque no se da la doble identidad", planteó Fagúndez en diálogo con radio La Red. El diario Hoy, de La Plata, propiedad de Balcedo , salió a la calle cony unacontra. Dice que la investigación contra el sindicalista es una embestida contra la. Sin embargo, la causa acumula fojas y hechos que al menos merecen una explicación. Por ejemplo, un informe de la AFIP certificó extracciones de dinero en efectivo "sin verificación" por más de $53 millones entre 2012 y 2013. Además, hay sospechas de vínculos con Los Monos, la banda narco que atemorizó durante años a Rosario.