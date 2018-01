Bill Gates se convirtió en el primer editor invitado de la prestigiosa revista Time

En 94 años de historia, la prestigiosa revista Time nunca había tenido un editor invitado. Para el primer número que salió a los kioscos el 5 de enero, el filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, se convirtió en la primera persona en ocupar esa función.

El número fue titulado "Los Optimistas", a quienes Gates les dedicó la tapa, protagonizada por Mohamad Nasir, un niño de Etiopía que personifica, según el magnate, porqué el futuro es positivo.

La edición incluye columnas escritas por el "oráculo de Wall Steet", Warren Buffett, la militante por la educación de las niñas y ganadora del Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, el cantante de U2, Bono, y la esposa del editor invitado, Melinda Gates.

El fundador de Microsoft, por su parte, escribió cuatro notas para la publicación, incluyendo una sobre seis innovaciones que él considera que pueden cambiar el mundo, y sus cinco formas preferidas para relajarse.

Al explicar por qué eligió el optimismo como temática para la revista de actualidad, indicó que es una emoción que hoy raramente se extiende entre los norteamericanos.

"Leer las noticias hoy no te deja exactamente sintiéndote optimista. Huracanes en América, tiroteos masivos, tensiones globales sobre armas nucleares, crisis en Myanmar, guerras civiles sangrientas en Siria y Yemen", describió Gates para ejemplificar porqué "puede parecer que el mundo se está derrumbando".

"Pero estos eventos -horribles como son- ocurrieron en el contexto de una tendencia más grande y positiva. El mundo se está volviendo mejor", escribió en ingles.

I was excited when @TIME asked me to serve as its first guest editor. I asked some of the people I respect most to write about what makes them optimistic. I hope they inspire you, too: https://t.co/PlQu9kSHh6 pic.twitter.com/XhdocOGRpi