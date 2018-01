Reforma tributaria: la AFIP de Abad apura el cobro de IVA a Netflix

Impuestos

08-01-2018 El abono de servicios digitales subirá 21% desde febrero o marzo. También preparan resoluciones para Ganancias a empresas y la renta financiera

La AFIP ya está trabajando en lade los distintos capítulos de laSegún estiman en el organismo recaudador, lo más probable es que la primer norma que quede terminada refiere a la forma de aplicación del 21% de IVA sobre loPor lo tanto, a partir del mes próximo o a más tardar- los usuarios de servicios como Netflix o Spotify tendrán que pagar un 21% más caro su, señala Ámbito Financiero. El pago del impuesto en realidadal precio del servicio, ya que la empresa proveedora no lo incorporará a su factura ni lo absorberá.El 21% aparecerá como unque aplicará la tarjeta de crédito mediante la cual se paga el abono, que actuará como agente de retención. Por eso es que la reglamentación en esta etapa será más sencilla. Lo que requiere como tarea adicional a la normativa específica- es permitir la adecuación de losde los bancos emisores de los plásticos. La iniciativa de Hacienda para cobrarles el IVA por los servicios que prestan en el país pero facturan en el exterior sin pagar impuestos en Argentina, aseguran en AFIP , buscacon otras empresas locales que prestan servicios similares y tributan todos los impuestos . En la lista de empresas que quedarán alcanzadas no están solamente Netflix y Spotify. También quedarán gravados con el IVA los pagos que se hagan en el país por servicios provistos por compañías enroladas en la "" como las plataformas de alojamiento Airbnb y Homeaway; la venta de aplicaciones y juegos a través de Itunes y Google Play; la plataforma de citas Tinder; la suscripción a periódicos extranjeros como New York Times; la facturación de servicios de publicidad y promociones en redes como Facebook, Twitter y Youtube; entre muchos otros.