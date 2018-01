Tecnología

08-01-2018 Las redes no tardaron en hacerse eco del video, que para algunos era una broma, hasta que el silencio del diputado los convenció de que era en serio

Las redes no tardaron en hacerse eco del video, que para algunos era una broma, hasta que el silencio de Freire los convenció de que era en serio.

El legislador porteño(PRO), exministro de Modernización de la cCudad, publicó un video con propuestas para, según el diputado comunal, promover el emprendedurismo. "¿Cómo poder convertir en plata todos esos lugares de tu casa que durante las vacaciones te van a quedar sin usar? ¿Sabés que se empiezan a alquilar los jardines para hacer camping?. Todo eso, la bicicleta, el auto, todo eso lo podés alquilar, usar, poner a disposición durante tus vacaciones y hacerlo plata", dice el legislador en un breve video que subió a su cuenta en Instagram . "Si no lo hacés es porque no querés", concluyó.Entre las críticas a la iniciativa también hubo una ola deque inventaron de qué manera hacer negocio con objetos que uno no usa. El economistafue uno de los que se sumaron, al proponer que uno "alquile el corcho" del vino que abrió para que alguien lo use para pescar. "Andy Freire no sé si milita el ajuste o el ridículo", tuiteó, en cambio, la legisladora porteña de izquierda