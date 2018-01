Video: un televisor de LG se enrolla como un póster

Tecnología

08-01-2018 Puede asomar parcialmente si no se necesita toda la superficie para mostrar la información. Al salir, queda igual de rígida que una pantalla convencional

Losson dispositivos prácticamente bidimiensionales, de apenas unos centímetros de grosor y capaces incluso de adherirse a la pared usando sólo unos discretos imanes. El siguiente paso, si la feria, en la ciudad estadounidense de, sirve de guía, será hacer que desaparezcan por completo cuando no están usándose, enrollados como un poster en una pequeña caja sobre la mesa del salón. Es la apuesta de la compañía coreana, que mostró el año pasado un prototipo de pantalla de 18 pulgadas completamente flexible y, doce meses más tarde, ha conseguido aumentar no sólo su tamaño sino también su utilidad.Aunque se trata sólo de un prototipo, su última pantallay se enrolla como un póster cuando no está en uso.Puede incluso asomar sólo parcialmente si no se necesita toda la superficie para mostrar, la pantalla es igual de rígida que una pantalla convencional.