08-01-2018 La tecnología MicroLED promete cambiar el tamaño de la pantalla y una mejor calidad de imagen. Además, la firma mostró sus líneal de TV para 2018

Televisores con inteligencia artificial



Este lunes, Samsung presentó en la feria CES de Las Vegas su última apuesta al entretenimiento hogareño: "", un televisor gigante decon tecnología, es decir, cuya pantalla podrá agrandarse o achicarse. Si bien el cambio de tamaño de la TV no hubo mayores datos, esto será posible gracias a la tecnología, donde cada punto en la pantalla (pixel) es capaz depor sí solo sin la necesidad decomo la tecnología LED convencional. Al no necesitar un panel posterior que "" la pantalla, el gigante surcoreano planea que el consumidor puedasus televisores. Pero, además, MicroLED promete que lossean más, lo que derivaría en una mejor calidad de imagen. Además, cada pixel mide uno micra (una millonésima parte de metro), es decir, más pequeño que los, por lo que también la imagen sería más nítida.Por otra parte, Samsung no ha anunciado elde este televisor ni en quése lanzaría al mercado.Además de "The Wall", Samsung también mostró su línea decon funciones mejoradas, como la inclusión del asistente personal Bixby y la integración con su plataforma de Internet de las Cosas SmartThings. De esta forma, con Bixby, los usuarios podrán emitircon el televisor para ejecutar las funciones, acceder ao conocer. Por su parte, SmartThings permitirá que la TV sefácilmente con. Otra ventaja será, una guía deque recomienda programas de televisión y contenido según las preferencias del usuario.