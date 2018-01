Marketing

08-01-2018 La imágen mostraba a un niño negro con un buzo que decía "El mono más genial de la selva". "Pedimos disculpas a quienes se ofendieron", señaló la marca

Te puede interesar Estas son las seis tendencias en publicidad y marketing digital para 2018

La empresa de moda Hennes et Mauritz () anunció este lunes queuna foto publicitaria que fuepor racismo en las redes sociales y pidió disculpas. La polémicamuestra a uncon un buzo tipo "canguro" en el que puede leerse "Coolest monkey in the jungle" (El mono más genial de la selva) e ilustraba la página de venta del artículo en el sitio de. "¿Quién tuvo laen @hm de poner a este niño negro con unaque dice 'El mono más genial de la?", se indignó laStephanie Yeboah el domingo en Twitter. "Estoy asqueada…", agregó. "La imagen fuede todos losde H&M", aseguró una vocera de la marca. La foto de la prenda sola todavía puede verse en la tienda online."Pedimosa quienes pudieron sentirse", agregó el grupo.No es la primera vez que una granse encuentra en esta situación. En 2014, la marca de ropa españolatuvo que retirar de la venta unade rayas con una estrella amarilla bordada que provocó una gran polémica por su parecido con losde los judíos en losnazis. En octubre pasado fue la marca de perfumería y cosméticala que tuvo que pedir disculpas por haber difundido en internet unaque también le valió numerosas acusaciones de racismo. El anuncio mostraba a una mujerque al sacarse la camiseta se transformaba en unay pelirroja, que a su vez alla camiseta se transformaba en unade