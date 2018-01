Supervielle lanza nuevo Fondo de inversión en dólares

Finanzas

08-01-2018 Su nombres es Premier Performance y se puede ingresar con apenas u$s100. Es a corto plazo, ya que permite rescatar el capital en un lapso de 48 horas

Asset Management, Administradora de Fondos Comunes de Inversión de Grupo Supervielle, lanzó, un Fondo Común de inversión en dólares a corto plazo. Según informan desde la entidad, el nuevo fondo poseeque lo convierten en una de las mejores alternativas de inversión en dólares". Entre ellas, mencionan:: no posee fecha de vencimiento, ni necesidad de renovación.- Laes dey el fondo está administrado por profesionales idóneos, que "velan para que el dinero rinda de acuerdo con el grado de aversión al riesgo".: el valor de cuotaparte se publica diariamente en medios de amplia difusión.porque carece de comisiones de ingreso o egreso.: al realizarse inversiones en varios productos financieros se minimiza el riesgo.- Lospodrán operar a través de Home Banking y/o realizar un retiro parcial o total del dinero de forma ágil y sencilla. Por su parte Guillermo Guichandut, Presidente y Gerente General de Supervielle Asset Management, señala: "Ofrecemos a nuestros clientes la familia de fondos comunes de inversión, conformada por undeque se adaptan a las necesidades de inversión y del".Y agrega: "El fondo Premier Performance Dólares es una opciónpara aquellos quesusen esa moneda . Además de obtener una rentabilidad, permite contar con ladel dinero con, ya que no está sujeto a un período prefijado y el cliente puede obtener susa las. De acuerdo con un estudio realizado por la consultora bursátil First Capital, "En los, el ingreso de inversores a la industria de Fondos Comunes de Inversión ha sido explosivo, los Fondos en dólares son la opción delde losque se inclinan por los FCI".