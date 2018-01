La justicia frena la suspensión de un agente en el registro de transporte aduanero

Impuestos

09-01-2018 En la causa se desprende que la sanción se aplicó a raíz de que el agente presentó en forma extemporánea la solicitud de rectificación del Manifiesto de exportación ante el servicio aduanero

En el presente se anota unde la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dictado en fecha 14.12.2017 en la causa “Hamburg Sud Sucursal c/ DGA s/ Código Aduanero – ley 22415 – art . 70” por la cualde un agente en el Registro de Transporte Aduanero, sanción que había sido resuelta por la AFIP -DGA en los términos del art. 64, inc. b, del Código Aduanero. De la consulta de la causa se desprende que la mencionada sanción se aplicó a raíz de que el agente (ATE) presentó enla solicitud de rectificación del Manifiesto de exportación (MANE) ante el servicio aduanero. En tales condiciones, y si bien resta que se resuelva el tema de fondo, la Cámarae la sanción aplicada remitiéndose para ello a los fundamentos esgrimidos en el precedente “CENTAURO S.A.” de fecha 9.10.2014, declarando la inaplicabilidad del art . 70 delque regula el régimen impugnativo para dichos supuestos, estableciendo eldel recurso directo ante la Cámara, lo que implica que la autoridad administrativa puede hacer efectivo el cumplimiento de las penas antes de su revisión judicial. Al respecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte en materia de, la Cámara destacó en dicha oportunidad que “la suspensión del Registro de Agentes de Transporte Aduanero se asimila en sus características a la decisión que dispone la clausura de establecimientos, dadas las similares consecuencias prácticas que presenta la: la paralización de la actividad del actor. Dicho criterio fue seguido en causas en las que la sanción consistía en la suspensión del Registro de Importadores y Exportadores con un régimen impugnatorio similar.”Y abundando en torno a la configuración delen la demora, el fallo hizo especial hincapié en el hecho de que si el servicio aduanero podía ejecutar íntegramente la sanción mientras se sustanciaba el proceso, la sentencia final que decidiese sobre eldevendría abstracta, pues si resolvía que aquélla debía revocarse, el daño causado con su aplicación ya no podría revertirse. Como puede advertirse la Cámara mantiene su correcta doctrina en el tema, garantizando elde los sujetos que tienen por misión facilitar las operaciones de comercio exterior. Es lamentable, sin embargo, que laoperada por la ley 27.430 no se haya ocupado de aclarar este tema, como sí lo hizo al modificar el procedimiento de impugnación regulado en el título II del Código Aduanero, cuyo art . 1.058, en su nueva redacción, prevé que la interposición de laenumerados en los incisos a), b) o e) del art . 1053 -que refieren a las impugnaciones que se formulen contra actos por los cuales se liquiden tributos aduaneros, se reclame la restitución de reintegros mal otorgados, o multas automáticas, respectivamente- tendrá efecto suspensivo. Claramente la omisión apuntada constituye unapara aggionar la legislación aduanera, como otros tantos asuntos que la mentada reforma dejó escapar.