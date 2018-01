HP retirará miles de portátiles del mercado por riesgo de incendio en sus baterías

Tecnología

09-01-2018 En 2016, había reclamado 40.000 baterías por un problema similar, y en enero de 2017 volvió a pedir a sus usuarios que devolvieran más de 100.000 baterías

encontró un fallo importante en la batería de varios de sus computadoras portátiles y pedirá su retirada del mercado, lo que se corresponderá a, lo que equivaldría a un "0,1% de los sistemas HP vendidos globalmente en los últimos dos años", afirma un representante de la compañía. El motivo es un riesgo de incendio debido al excesivo calentamiento de la batería, algo que ya se ha dado en el pasado con HP. En 2016, la compañía reclamó ya, y en enero de 2017 volvería a pedir a sus usuarios que devolvieran más de 100.000 baterías. La empresa aseguró que "la calidad y seguridad de todos los productos de HP es nuestra mayor prioridad", pero para la retirada de losha establecido estapara informarse de los problemas más en profundidad. La lista de dispositivos afectada no es muy larga, pero abarca equipos vendidos desde diciembre de 2015 hasta este mismo año. Es la siguiente:

* HP ProBook (64x G2 y G3, 65x G2 y G3).

* HP x360 310 G2.

* HP Envy m6.

* HP Pavilion x360.

* HP 11.

* HP ZBook (17 G3, 17 G4 y Studio G3).

Si su portátil figura entre alguno de los citados, lo primero que hay que hacer es actualizar lapara que se vacíe su batería por completo y no se vuelva a cargar al enchufarlo a la corriente. El objetivo es que los usuarios dejen de usar estas baterías lo antes posible y sin riesgo. Los equipos se podrán seguir usando, pero sólo conectados a la toma de corriente. Hecho esto, hay que solicitar una sustitución alpara una sustitución, que puede ser un centro in situ con licencia de la compañía o que se puede realiza a través de Internet . La mayoría de estos equipos tienen una, por lo que la mayoría de personas con un ordenador portátil HP afectado tendrán que desprenderse de él hasta que la reparación y sustitución se haga efectiva. No hay un plazo claro establecido para ello. Por el momento, no hay que lamentar ningún accidente relacionado directamente con el calentamiento de una batería de HP, algo por lo que eles famoso, ya que varios de estos dispositivos lanzados en 2016 se quemaron y dañaron a sus usuarios.