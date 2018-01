Macri garantizó libre competencia al CEO de Amazon

Tecnología

09-01-2018 Bezos aseguró en esa conversación al Presidente que su empresa quiere desembarcar en el país y lo consultó si habría alguna restricción

El presidentediálogo por teléfono con el fundador y consejero delegado de, el 29 de diciembre mientras el jefe de Estado se encontraba de vacaciones en lanorandina y el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, visitaba la. Según informó el diario porteño, Bezos aseguró en esa conversación a Macri que su empresa quiere desembarcar en el país y lo consultó si. Según "la interpretación que hizo el dueño de Amazon ", la inversión "y no habría limitaciones de ningún tipo para la expansión de la empresa", de acuerdo al medio. Bezos estuvo en la Argentina entre el: visitó, una estancia del sur y, donde dio el visto bueno al desembarco de la filial de Amazon que abrirá sus puertas, con un servicio limitado a sus negocios de computación en la nube "en el primer trimestre de 2018" según lo que Bezos le garantizó a Macri. El empresario habló bondades del futuro argentino y preguntó a Macri sobre si una eventual expansión de Amazon en ely venta de servicios en el país, tendría algún tipo de limitaciones legales, más allá de las reglamentaciones ya existentes.El Presidente reiteró que los dólares que Bezos decida invertir en el país, y que no habrá sorpresas para su apuesta. Los "testigos" citados por el medio "afirman que, y con la promesa de verse personalmente con Macri en poco tiempo", Quizá en la localidad suiza de, si es que el dueño de Amazon concurre este año al foro que comienza en dos semanas en esa ciudad alpina. La conversación telefónica terminó con saludos cordiales de ambos lados, y sin referencias a los terceros actores de la historia:, los dos "unicornios" locales y que son tenidos por el Gobierno nacional como el "ejemplo" a seguir, Y que ven en el desembarco de Amazon , la primera amenaza seria para su expansión. Antes de marzo Amazon presentaría en el país su área de servicios web, destinada al almacenamiento de datos digitales, y con competidores del tamaño de, entre otros. Por ahora no hay ninguna señal que la intención de Amazon sea desplegar en tierras locales su famosopuerta a puerta para la comercialización de productos locales e importados.