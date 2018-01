Finanzas

09-01-2018 Este descenso se produjo en momentos en que los inversores especulaban con un recorte de la tasa, algo que se terminó confirmando en la tarde del martes

En una jornada marcada por lapara la City , ely asíseguidas de. Elminoristacincocentavos aen bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al relevamiento que habitualmente elabora el Banco Central en el microcentro porteño. Este descenso se produjo en momentos en que loscon unde política monetaria del organismo, que sería anunciado tras el cierre del mercado, algo que se terminó confirmando en la tarde del martes, cuando se anunció un recorte dellevando el tipo de intéres a un 28%.Esta expectativa generó quede undeloperado, ya que cerró enCabe recordar queelhasta el lunes, elpor lo que era esperado que recorte posiciones de un momento a otro.Elofrecido por losprivados esta jornada fue de, seguido por los $19,37 del Supervielle y los $19,35 del Itaú. En lapor su parte, el dólaroperó con una baja de cuatro centavos asegún informan las cuevas del microcentro porteño. Así la brecha respecto al promedio oficial minorista es de 25 centavos, o 1,3%.Durante la jornada, el dólar informalunhistórico de, pero luego la oferta de divisas "aplastó" ese valor. En elel billete retrocedió casi siete centavos, ya que el precio se ubicó en los, y también frenó cuatro ruedas seguidas de incrementos.del tipo de cambio que este martes descontó gran parte de la suba del lunes yeldepor unidad", dijo el operador Gustavo Quintana de PR Cambios.Y agregó: "Else verificó al promediar la última parte de la rueda, cuando la intensidad de lalade la".En tanto, en la Bolsa de Comercio, elavanzaba hasta losEn la City no se dejó de hablar en la previa de un sólo tema:lade Federicoen el manejo de lasde la economía, que se violasdeal 15% anual para 2018, luego de sostenerlas fervientemente con proyecciones menores hasta no hace muchos días atrás (10%). La experta agregó que "el mercadoun ajuste a la, algo que se terminó produciendo.El economista Miguel Bein aseguró en la previa que el Gobierno "está yendo a buscar unacon una economía quesu", por lo cual una baja dedeberíapara conseguir eso y mantener "alde ladonde se está". Aunque también estimó que este no sería ela la: "En un mes habrá otro y en dos meses otro".Por lo pronto, en el mercado secundario de las Lebac, las tasas a más(8 días) se ubicaron eny a, el más extenso, cerraron en. En el mercado dedel Rofex se operaron 490 millones, de los cualesse operó a a fin decon una tasa implícita de 18,4% anual.Elfuea $. Los plazos quedaron todos negativos, con bajas promedio de más de 16 centavos.