10-01-2018 El líder sindical, Armando Cavalieri, había dicho que se activaba la "clausula gatillo" acordada en paritarias y recibirían aumento del 6% en los próximos tres meses, pero la CAME salió a desementirlo. Aguardan el dato de inflación anual del INDEC que se publica el jueves

Que sí, que no. Los empleados de comercio aún no saben si tendrán un incremento de salarios por inflación en los próximos meses.

Es que el líder sindical, Armando Cavalieri, aseguró el lunes que se había activado la "claúsula gatillo" que daría un aumento del 6% en tres cuotas, pero la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió el martes al mediodía a desmentirlo. Sin embargo, el gremialista insistió por la tarde que lo habían acordado "de palabra" con las cámaras empresas.

Y explicó que fue charlado el lunes a la tarde en una reunión donde participaron la CAME, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que no objetó el convenio con el gremio, y el ministro de Trabajo Jorge Triaca.

La "claúsula gatillo" es parte de la paritaria que cerró el sindicato de Comercio en 2017. Establece que se hará un ajuste en los sueldos cuando la inflación superara el 20%. Según los datos de las consultoras privadas, el IPC del año pasado fue del 24,6 por ciento.

De esta manera, los empleados de Comercio recibirán en enero, febrero y marzo un aumento del 2% sobre del salario básico cada mes.

El ajuste beneficiará a 1,2 millones trabajadores quienes, con este incremento, terminarían con salarios por encima de la inflación. Es que la suba total conseguida sería del 26 por ciento.

No obstante, la CAME, en un comunicado, salió a aclarar que "no se ha definido cuál será el ajuste contemplado en la cláusula gatillo prevista en la paritaria vigente".

La entidad empresarial dijo que "hasta el momento sólo existieron conversaciones entre las partes para evaluar las distintas propuestas".

Y aclaró: "En caso de que la inflación superase el porcentaje firmado, se aplicarían dos cláusulas gatillo: una en octubre pasado y otra en enero de 2018. Esta última es la que aún no fue acordada y continuarán las negociaciones en los próximos días".

Según fuentes de la cartera laboral la negociación está encaminada y casi concluida, pero las partes están esperando la difusión de los números de inflación de diciembre, que el INDEC publicará este jueves para hacerlo oficial.

Mientras tanto, sigue el tironeo entre los trabajadores y un sector de los empresarios.