Economía

10-01-2018 Con el leve descenso de los tipos de interés Federico Sturzenegger dejó claro cuál es su prioridad que no es la de la mesa chica de la Casa Rosada. Se da un "tira y afloje" en el que ambos pueden terminar no consiguiendo el objetivo buscado. El principal temor, que todo quede a mitad de camino

Doble comando

Finalmente, se develó el misterio: eldispuso unade la tasa de referencia de, del 28,75% alFuepor unque, en las últimas jornadas, había descontado un, algo que se había reflejado en el mercado secundario de las Lebac.Para algunos analistas de la City se trató de una "".En el comunicado que acompañó la determinación, el BCRA fue categórico: anticipó que "será" respecto de las medidas que vaya a tomar en el futuro.Poco antes de la comunicación oficial, la cotización del-que había trepado a $19,40 a mitad de la rueda-, con un retroceso de dos centavos en relación al lunes.Esta tendencia terminó marcando la tranquilidad con la que los operadores tomaron la modificación de la tasa de interés.La decisión del Comité de Política Monetaria (Copom) se produjo tras el anuncio del 28 de diciembre, cuando elen pleno definió lade inflación : la elevó de una franja inicial de entre 8% y 12% alLade lase produjo en medio de unadel "" impulsado por el Gobierno Hasta, venía poniendo todas sus energías en lograr una abruptade la economía.Pero, en un contexto en el que elde plancharse, la Casa Rosada optó porpor sobre la inflación Esto marca unen elperseguido por el oficialismo, al que elPor cierto, no son pocas las voces que advierten sobre elde quepuedan quedarseEs decir, quea cumplir con lay que la "un repunte del, tal como está previsto para 2018.El banquero central, por su parte, dejó en claro en el comunicado del martes que será "" en su manejo de la política monetaria,observe que se vayacon elEn otras palabras,en el manejo del costo del dinerode que elque es la nueva referencia, también de difícil cumplimiento."Si se busca una menor velocidad de desinflación que la planeada originalmente, corresponde un sendero de política monetaria menos contractivo que el que antes se preveía", reza el comunicado del Banco Central Luego, la entidad aclara queque la autoridad monetaria podría aplicar unadel costo del dinero,estáSegún afirma el BCRA, lade la tasa de interésen el tiempo en la medida en que la evolución de lavaya recorriendo el sendero buscado.Lade Sturzenegger defue aplaudida por varios economistas quienes, en los últimos días, advirtieron sobre lasque tendría una fuerte reducción sobre el, por un lado, y sobre el índice de, por otro.Para Daniel, de Fiel, lo hecho por el funcionario "ha sido una" del Banco Central , dado que fueen comparación con la que le hubiese gustado al "".Además, afirma que "lasigue siendo muy".Federico, director de la consultora Eco Go, señala aque"reforzó suen momentos en los que no cuenta con demasiado margen para bajar la tasa más de lo que lo hizo".Faustoque puedasi es que quiere alcanzar la meta del 15%"."La reducción del 0,75% no pone en riesgo el cumplimiento del nuevo objetivo establecido por el Gobierno ", añade.Un reporte de Balanz Capital, distribuido entre sus clientes horas antes de la definición del BCRA, ayuda a entender laPor un lado, a raíz de laejercida por el "" del Gobierno . Por otro, a partir de su ingrato recuerdo de loen elSobre este último punto, "tanto encomo enel BCRAlas tasas , generando uny posterior incumplimiento de las metas estipuladas", recuerda Balanz Capital.Elparecióa lasde ese reporte -y de tantos otros que se escribieron en las últimas jornadas en la City- en el último renglón del comunicado oficial: "El Banco Central su política monetaria para alcanzar suen el año 2018", suscribió.Ahora, la gran pregunta es sientre ely la, luego de unaque, para el "ala política", tieneSucede que, mientras el jefe delcentra sus decisiones en la, en el Palacio deya están temiendo porllegar acon elprevisto para este año.La revisión de la meta inflacionaria sirvió para levantar el tipo de cambio , a todas luces atrasado: el precio del billete verde, que en la Navidad orillaba los $18,30, ahora saltó a $19,30.con el? Furiase es categórico: "Quedó claro que el Central no va a entregar el control de la tasa de interés. En este contexto, el tipo de cambio en los valores actuales y, por cierto,".La posibilidad de que lasea percibida como demasiado, y que finalmenteni a levantar lani a darle pelea a la, forma parte de los análisis de los importantes bancos de inversión. También de economistas, como es el caso de Pablo Goldín (MacroView)."Mies que esta estrategia lo haga quedar a: que elíndice dequedede la meta y que laeconómica se", advierte.Goldín teme por "un contexto más desordenado, en el quenos estemosEs el gran desafío que tiene tanto el Gobierno como el Banco Central ".Al igual que Goldín, son varios los economistas que creen que la movida del(bajar la tasa pero apenas un poco, a modo de simple gesto), es una de las tantasque protagonizarány el "" del Gobierno , con el trío Marcos-Mario-Gustavoa la cabeza.Fueron precisamente, asesorados por el ex JP Morgan Vladimir Werning, quienes se volcaron a ponerlea la estrategia de "" que venía aplicandopara combatir la inflación La(de una franja inicial de entre 8% y 12% a la "recalibración" del 15% para 2018) devino en un, considerado auspicioso y saludable por los funcionarios de Casa Rosada.En tanto, los operadores de lahicieron rápidamente su: si el Gobierno admitía un derrotero más laxo en el combate contra el alza de precios y ponía como prioridad el crecimiento , entonces eliba aEn las horas previas a la decisión del COPOM, la tasa implícita de las Lebac de corto plazo mostraba una caída de 1,75 punto. Y de hasta 3 puntos en las de largo plazo.Sin embargo,de convalidar ese(al menos por ahora) y redujo solamente el tipo de interés de referencia un 0,75%.El influyente Miguel Bein había advertido que su colega en Reconquista 266 no iba a tener demasiado espacio para ir más rápido: "Yo no veo una baja de dos puntos.puede serpara poner elen el rango en el que se está moviendo ahora".En su visión, "elestaba muy", y si bien "ahora está mejor" debería valer un peso más para lograr mayor nivel de inversiones y exportaciones., de FIEL, coincide con el ex asesor de Daniel Scioli durante la campaña 2015: "Lo queahora es el".Losdel INDEC sobre lamarcan uncuando se hacen las comparaciones mes a mes.Esta tendencia, de persistir, pondrála expansión delescrita en el Presupuesto 2018. Esto es, precisamente, lo que mantiene entanto a lacomo al Palacio deEn la City , la pregunta que todos se hacen es sial cambio de orientación de la. Sobre este punto, el funcionario enfatiza que, pese a todo, hará primar la cautela.La próxima movida tendrá lugar en. En dos martes, elvolverá asu estrategia deUna vez más, el mercado hará sus apuestas, no sin advertir la existencia de un" que prioriza ely a un jefe delque mantiene su foco en combatir la suba de