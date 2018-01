Economía

10-01-2018 El decreto, que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, bajará las multas y los tiempos de permanencia en un registro de infractores que se creó en 2014 a modo de un "veraz laboral"

Te puede interesar La reforma previsional de Macri ya es ley: Diputados sancionó el proyecto con 10 votos de diferencia

El Gobiernoprevistas para las empresas con. Será parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de publicación inminente que incluirá unbajo la premisa de "desburocratización del Estado" y que, en el aspecto relacionado con el empleo informal, reemplazará parte de los postulados que estaban previstos en el proyecto de ley de reforma laboral. La medida contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de(Repsal). Según Ámbito Financiero, el cambio prevé unadinerarias establecidas en el régimen y también de losde las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de "veraz laboral". En la actualidad hay 22.000 empresas incorporadas en ese registro. En eljustificaron la relajación de los parámetros del Repsal en la necesidad de facilitarles a las empresas unalo antes posible una vez saldada su deuda depor haber mantenido personal no registrado.La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañías sancionadas no pueden ", acciones asistenciales o de fomento, beneficios oadministrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos", celebrar contratos de diversa índole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público. Cerca del ministro Jorge Triaca alegaron que las condiciones previstas en el Repsal habían derivado en unade laspor considerar que la inclusión en el registro podía significar unaal estancamiento o incluso quebranto de las compañías incluidas. En la actual gestión la inspección laboral alcanzó las 100 mil empresas y unos 400 mil trabajadores. La proporción de infracciones llegó a una cuarta parte de los empleados , con una con una tasa de formalización del 70 por ciento. Según los funcionarios,y cepos contemplados en el Repsal permitiría, multiplicarlas y obtener, eventualmente, una mayor propensión aly formalización de asalariados dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT). A la par de la reducción de multas y tiempos de permanencia el decreto que publicará el Ejecutivo aumentará las sanciones para los casos de empleadores reincidentes. Uno de los artículos del decreto reduce deel plazo de permanencia en el Repsal de los infractores que acrediten "la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción". Y limita al propio Gobierno a un período de "no más depara efectivizar la inscripción en el Repsal" una vez constatada la irregularidad, señala el matutino. Además,que condenaba a las empresas infractoras que hubiesen incurrido en "obstrucción a la labor de la inspección del trabajo " a permanecer en el registro por 180 días más una vez regularizados sus pagos pendientes.