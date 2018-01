Vanoli: "Quieren poner un cepo a las paritarias al sostener una meta de inflación indefendible"

Economía

10-01-2018 El ex titular del Banco Central cuestionó la "recalibración" que hizo el equipo económico de Macri. El objetivo inflacionario pasó del 10 al 15 por ciento

Luego de que eldecidiera el martes unen lade interés de rbajándola al 28% anual, el extitular del BCRA , Alejandro Vanoli, salió al cruce del equipo económico del presidente Mauricio Macri y le apuntó a la meta deque fue "" alal sostener una meta de inflación indefendible", dijo., elde Cambiemos mantener la suba de precios en, pero no lo logró ni por lejos.las, elel año pasado. "Gran parte de laes porde que el Poder Ejecutivo autoriza el, dijo el exfuncionario kirchnerista.En ese contexto, Vanoli sostuvo que existe una puja no sólo dentro del equipo económico, sino entre los sectores que apoyan al Gobierno . "", opinó en Radio 10. La decisión del BCRA de bajar la tasa se enmarca en las nuevas metas inflacionarias anunciadas en diciembre y que dieron lugar a este relajamiento del sesgo contractivo. Cabe recordar que luego de que se aprobara en diciembre último en el Senado el Presupuesto 2018 y la reforma tributaria, el Gobierno anunció su programa financiero para 2018, que "recalibra" las metas inflacionarias proyectadas con un alza de precios del 15%, para llegar al objetivo final del 5% recién en 2020 y no en 2019 como estaba previsto en las metas originales planteadas al inicio de la gestión. Esto habilitó al Banco Central a readecuar su política monetaria, ya que preveía una inflación en torno al 10% para 2018, por lo que ahora la autoridad monetaria tendrá menos presión y cierto margen de maniobra con las tasas.